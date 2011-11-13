Fehmi Koru, dizi senaryosu yazsın!



Çağnur Öztürk - T24





Nihat Doğan, büyük mücadele ettiği Survivor’ı kaybetmişti. Ancak Acun Ilıcalı’nın yarışmalarına katılan her ünlüyü parlattığı bir gerçek. Doğan da bir süre sukuneti koruyarak hiçbir yerde görünmedi, hatta Survivor sonrası programlara da katılmadı yenilgiyi hazmedemedi.



Sonra bir süre sonra şu an yeni yönetimin kaldırdığı Star TV’deki Duymayan Kalmasın’ın ilk bölümüyle karşımıza çıktı. Para almadan artık televizyona çıkmam diyen Nihat Doğan’ı konuk ettiler…



Pazarlıklar sonrası program için 50 bin TL aldığı konuşuldu, bu resmen Doğan’ın şımardığını gösteriyordu.



Sonra Başbakan’ın Somali gezisinde Sertab Erener ve Ajda Pekkan ile gördük… Bununla ilgili açıklamalar yaptı yine haberlerde ama daha da başka program da göremedik artık para vermek istemeyen mi olmadı bilemiyorum.



Reklam kampanyası kaptı, Survivor popülaritesini paraya dönüştürdü.



Taa ki İzzet Yıldızhan ile bir vakaya karıştıklarına dair haberler çıkana kadar. Kanal 7 önce programı yayından kaldırmadı ancak…



Halkın tepkisi üzerine İzzet Yıldızhan’ın Kanal 7’deki programı kaldırıldı.



Nihat ise haber bültenlerinde, magazin programlarında kendini paralarcasına açıklamalar yapmaya başladı. Özetle Survivor sonrası kazandığı bütün artıları yok etti, firma reklam kampanyasını iptal etti ve bırakın para almayı programlara çıkmak için neredeyse üste para verecek hale geldi.



Unutur muyuz peki bu olanları, rivayet ya da değil… Evet unutulur gider neler neler unutulmadı ki bu ülkede ama Nihat Doğan ve özlü sözleri artık bedava olur programcılar için.



Fehmi Koru daha doğrusu alter egosu Taha Kıvanç’ın olaya yorumu ise gülümsetecek türdendi; ‘Türkücülerin başına gelenin kafama ‘dank’ etmesinden sonra konu üzerinde bir daha düşündüm. Şimdi artık orada da aynı kurnazlığı devreye soktuklarına eminim: İlk örneği büyüterek iyi reyting alan bir programdan kanalı mahrum etmek veya programa devam edildiği taktirde kanalı bölge insanı gözünde ağır yaralamak... Yine ‘win-win’ durumu...’



Yazının sonunda ise; ‘TV programlarını kaybetmiş iki türkücü Ankara maceralarına bir ‘tezgâh’ gözüyle bakıyorlar mıdır? Baksınlar’ diye de öğütlüyor.



Böyle bir olay olmuştur ya da olmamıştır beni ilgilendirmez ama bütün bu hikayenin tezgah olabileceğini düşünebilmek Fehmi Koru ve alter egosu Taha Kıvanç’ın yaratıcı hayal gücünü gösteriyor, senaryo yazarlığı rahatlıkla yapabilir hatta entrika ustası Nuran Devres’i alt edebilir. Ben kendisinden alter-egolu bir hikaye bekliyorum haliyle Dr. Jekyll & Mr. Hydevari ya da daha yakına gelelim post- modern olsun Dövüş Kulübü’nde Edward Norton - Tyler Durden'vari.



Yapımcılar bu konuyu bir değerlendirmeli.



