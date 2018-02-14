Fehmi Koru: Birileri sitemizi hedef seçmiş, üzerimizden sanal para kazanma işlemi başlatmışlar!

Fehmi Koru*

Yakın zamanlara kadar ‘stratejik ortak’ veya ‘model işbirliği’ gibi kalıplarla ifade edilen Türk-Amerikan ilişkileri günümüzde farklı bir boyuta erişti. Artık Washington’dan daha çok dostane olmayan sesler yükseliyor.

En son çıkış, ülkesini Ankara’da büyükelçi olarak temsil etmiş Eric Edelman’dan geldi. Obama dönemi başkan yardımcısı Joe Biden’in ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan ile birlikte imzaladıkları son makalede dediği şu Edelman’ın:

“Türkiye artık kontrol dışı; ABD’nin bunu adlı adınca söylemesi gerek. ABD ve Türk askerleri arasında çatışma çıkma tehlikesi gerçek; yönetim yeni bir kötü davranışa müsamaha edilmeyeceğini açıkça söylemeli. Hem de hemen.”

Atatürk’ün evine bomba

“Ne yapabilir Amerika?” diye Edelman-Sullivanimzalı yazı üzerinde düşünürken Hürriyet’in internet sitesinde yazanlardan Emre Kızılkaya’nın daha başlığıyla ilgi çeken yazısı karşıma çıktı.

Başlığı şu: “Atatürk’ün evine bir bomba daha atılırsa…”

Siyasi tarihimize ‘6-7 Eylül olayları’ olarak geçmiş eski (1955 tarihli) bir olayı günümüze taşıyor yazı. O olayda bir gazete (İstanbul Ekspres) Selanik’teki Atatürk evine bombalı saldırı düzenlendiği haberini duyurunca, kışkırtılmış kalabalıklar, özellikle İstanbul’da sokaklara dökülmüş ve azınlıkları hedef alan yüz kızartıcı eylemler gerçekleştirmişlerdi.

Altı üstü bir gazete haberiyle meydana gelmişti o olay. Haber doğruydu, ama bomba Yunan-işi değildi.

Emre Kızılkaya, bugün benzer türden bir ‘kışkırtma’ gerekse, üzerinde oynanmış video görüntüleri eşliğinde gerçekleştirilecek karşılıklı tırmanmalarla iki ülke arasında savaş bile çıkabileceğini öngörüyor.

Varolan yalan/sahte/çakma haber gerçeği yüzünden…

Bugünün bilgisayar teknolojisi ve sosyal medya, gerçeğinden ayırt edilmesi imkânsız, hem de görüntü eşliğinde çakma haberler yapmaya ve onları dünyanın dört bir tarafına ânında ulaştırmaya çok elverişli.

fehmikoru.com’a saldırıldı

Uzağa gitmeye gerek yok; bu sitede bizim de başımıza geldi.

Kısa sayılabilecek bir süre önce, devamlı okurların bazılarından, birkaç gün üst üste sitemize erişilemediği haberleri erişti. Şikayetin özellikle Google Chrome kullanan ve bilgisayarlarını Norton virüs-savıcısıyla güvenlik altına almış okurlardan geldiğini belirledik.

Sebep neydi? Birileri sitemizi hedef seçmiş, yazdıkları ve bizim yazılıma uzaktan ekledikleri bir ‘bot’ ile üzerimizden sanal para kazanma işlemi başlatmışlar…

Tedbirini zar zor alabildik.

Hâlâ akıl almaz bir olay gibi gelir bu bana.

Elbette bizim başımıza gelen, dünya çapındaki esas tehlike yanında küçücük bir örnek.

Rusya da müdahale ediyor, Rusya’ya da müdahale ediliyor

Büyüğü ABD’deki seçim kampanyası sırasında yaşandı.

Moskova’da istihbarat birimine (FSB) yakın bir yerde kiralanmış fazla geniş olmayan bir ofiste 10 kişilik bir grup, bilgisayarlar ve sosyal medya marifetiyle, ABD seçimlerine müdahale etti.

Çakma haberleri yaygınlaştırarak…

Hillary Clinton aleyhine, Donald Trump lehine yapıldığı düşünülen müdahale sonucunda, Trump, genel oy bakımından rakibinden geri olduğu halde, kritik eyaletlerde az oy farkıyla önde gittiği için, seçimi kazanmış oldu.

Benzer müdahalelerin çeşitli Avrupa ülkeleri seçimlerinde de yapıldığı, o ülkelerin istihbarat sorumluları tarafından açıklandığı için biliniyor.

Rusya’nın Ukrayna’nın bir parçası olan Kırım’ı topraklarına ilhak etme ameliyesini, başından sonuna kadar çakma haberler üzerine oturan bir kampanya eşliğinde gerçekleştirdiğini de tabloya eklemeliyim.

2015 yılı şubat ayında Rus saldırısı yoğunlaşmışken, Ukrayna ordusu subay ve askerlerinin cep telefonlarına mesajlar yağmaya başladı.

“Yoldaşlarınız mevzilerini terk ettiler, sizler de öyle yapın” ve “Başkan Poroshenko ile komutanlarınız sizlere ihanet ettiler” türden mesajlarla Ukrayna askerleri telaşa sürüklenmiş…

Cep telefonları da yanıltmak için devrede.

Üzerinde en çok durulan Rusya’nın başka ülkelere sanal müdahaleleri, ancak geçen yılın sonlarına doğru (2017 Eylül) bu defa Rusya benzer bir sanal müdahaleye maruz kaldı.

Manşetlerden “Üçüncü Dünya Savaşı başlıyor” diye verilen Rusya’nın Zapad-2017 askeri tatbikatı, öncesinden başlanarak, NATO kaynakları tarafından, medya organlarına farklı yansıtıldı. Beslenen haberlerin hemen hepsinin çakma olduğu sonradan ortaya çıktı.

Çok daha ileri derecede yanıltıcı haberlerde çakma görüntüsünü silmek için gerçek görüntüler üzerinde oynanmış videolar da kullanılıyor. Teknoloji buna da müsait.

Şu video Obama konuşmalarının asıl çarpıtıldığını gözler önüne seriyor. Obama bir şey söylemiş, ağzından çıkanlar teknoloji kullanılarak başka bir hale getirilmiş…

Dünya böyle bir dünya işte.

Türkiye şu sıralarda ciddi bir kavganın tarafı ya, çakma haberler konusunda dikkatli olunsa yeridir.

Bu yazı ilk kez fehmikoru.com sitesinde yayınlanmıştır