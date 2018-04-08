Fehmi Koru: "AK Parti, ANAR'da kuruldu" desem yeridir, anketlerine bakmadan yol almazlardı

Fehmi Koru*

Eskiden ‘‘Fala inanma, falsız da kalma’’ diye bir söz vardı; bugün de buna inananlar var ki, pek çok kahvehanede nöbetçi falcılar dolanıyor.

Ben ise ‘‘Anketlere inanma, ama anketsiz de kalma’’ inancında olanlarındanım.

Fal ile işim olmaz, ama anketsiz yapamam.

Anketsiz yapamayanlardan biri de AK Parti genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır diye biliyorum.

AK Parti ANAR’la ilişkisini kesmiş

En başlarda yalnızca ANAR’ın kamuoyu ölçümlerine bakarak yol alırdı AK Parti, dün bir parti sözcüsünün ‘‘Biz ANAR’la çalışmıyoruz ki…’’dediğini duyunca araştırdım, gerçekten de Dr. İbrahim Uslu’nun başında bulunduğu kurumla ilişkilerini iki yıldan fazla bir süre önce kesmişler…

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ANAR’da ustalık derecesine ulaşanların kurduğu MetroPoll ve PolMark ile de AK Parti çalışmıyormuş…

Çok şaşırdığımı ifade edeyim.

Sebebi açık: ‘‘AK Parti pratikte ANAR’da kuruldu’’ desem yeridir.

‘Yenilikçi Hareket’in bir ihtiyaç halini aldığı kanaatine, Refah ve Fazilet partilerinde siyaset yapan kadrolar, ilk ANAR’ın anketlerine bakarak varmışlardı. Toplumun nasıl bir parti arzu ettiğinin ayrıntıları da yine ANAR anketlerinden öğrenilmişti.

O dönemlerde yapılan ANAR anketleri seçim sonuçlarını da elifine kadar bilmekteydi.

Kurumun başında sonradan AK Parti hükümetlerinde önemli görevler işgal etmiş Prof. Beşir Atalay bulunmaktaydı o zamanlar…

Şimdilerde Genar, Andy-Ar ve A&G şirketlerine anket yapma görevi veriliyormuş AK Parti tarafından…

Genar’ın başında İhsan Aktaş, andy-ar’ın Faruk Acar var, A&G ise o harflerin açılımı olan Adil Gür’ün şirketi.

PİAR, ANAR ve MetroPoll anketleri

Konuya girmemin sebebi Cumhuriyet gazetesinde karşıma çıkan PİAR şirketinin yaptığı duyurulan yeni anket oldu.

O vesileyle PİAR’ın hala var ve anket de yaptığını öğrenmiş oldum.

‘‘O da kimin?’’ diyeceklere açıklayayım: PİAR, bu alanın öncü iki kamuoyu araştırma şirketinden biridir. Diğeri başında vaktiyle Tarhan Erdem’in şimdilerde de Bekir Ağırdır’ın bulunduğu KONDA şirketidir. PİAR sonradan CHP’de politika ve birkaç dönem milletvekilliği de yapmış olan Bülent Tanla tarafından kurulmuş, bir ara PİAR-Gallup adını da taşımıştı. Şimdi Hasan Tanla şirketi yeniden yarışa sokma çabasındaymış.

Cumhuriyet gazetesi PİAR’ın 6-18 Mart tarihleri arasında 5620 seçmenle yüz yüze görüşerek yaptığını duyurduğu anketi önemsemiş olmalı ki, ona sayfalarında genişçe yer vermiş…

Anket İYİ Parti için müjdeler taşıyor.

‘‘Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’’ sorusuna kararsız olduklarını açıklayanlar çıkarıldıktan sonra verilen cevaplara göre partilerin oy alabilecekleri tablo şu:

AK Parti 39.6, CHP 22.2, İYİ Parti 16.9, HDP 12.2, MHP 5.8 ve Saadet Partisi 2.5…

İyi Parti ile Saadet Partisi ‘ittifak’ yaptıklarında ise oyları 21.8’e çıkıyor.

Daha ilgi çekici yön ise, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kime oy verecekleri sorulanların verdikleri cevapların tablosu: Tayyip Erdoğan 30.0, Meral Akşener 19.1, CHP adayı 17.1, HDP adayı 12.2…

ANAR başkanı İbrahim Uslu’nun Yörünge dergisine verdiği mülakatta aktardığı bilgilere pek uymuyor bu son tablo.

Şöyle diyordu Dr. Uslu:

‘‘İYİ Parti barajı aşıyor bizim gördüğümüz. Saadet Partisi gibi partilerle ittifak olursa daha rahat aşacak gibi görünüyor. Kurulduğu günden beri ben hep baraj civarında ölçtüm İYİ Parti’nin oylarını. 9 ile 11 arasında ölçüyorum. Ne bazılarının söylediği gibi öyle %15’ler %20’ler oldu ne de çok aşağılara düştü.’’

PİAR anketi ‘‘İYİ Parti en çok AK Parti’den oy alıyor’’ derken (1 Kasım oylarının yüzde 14’ü), Uslu’ya göre İYİ Parti’ye en az AK Parti’den oy kayıyor.

Biri hariç diğer seçimlerde anketleri sandığa yansıyana çok yakın sonuç vermiş MetroPollfirmasının son (Mart 2018, 9-21 Mart tarihleri arasında, toplam 2036 kişiyle yüz yüze görüşerek yapılmış) anketi de PİAR’dan ayrılıyor.

Kararsızların dağıtılmadığı sonuçlara göre, AK Parti 44.5, CHP 19.2, MHP 5.9, İYİ Parti 8.5 alıyor.

İttifaklar kime yarıyor?

İYİ Parti yüzde 10 barajını muhtemelen yalnız başına da aşabilecek (Kararsızlar dağıtıldığında oyu 9.7’ye çıkıyor; o durumda AK Parti’nin oyu da yüzde 50.9’a ulaşıyor).

İttifaklara gelince: Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 48.0; İYİ-Parti-Saadet İttifakı ise, kararsızlar hesaba katılmadan, yüzde 14.3…

CHP hangi partiyle ittifaka girerse girsin oyları yalnız başına katılacağı bir seçimden daha aşağıya düşüyor…

Anketler ne söylemiş oluyor?

* Bu makale Fehmikoru.com'da yayınlanmıştır