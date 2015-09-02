Fehmi Koru: 1971 darbesinin 'aziz muhbir vatandaş' kavramı hortlatıldı; AKP için büyük talihsizlik...

Habertürk yazarı Fehmi Koru, Terörle Mücadele kapsamında yürürlüğe giren terör örgütü yöneticilerinin yakalanmasına yardımcı olanlara 4 milyon liraya varan ödül uygulamayı, “büyük bir talihsizlik” olarak değerlendirdi.

“Aziz muhbir vatandaş” sıfatının ilk kez 12 Mart darbesinden sonra kullanıldığı hatırlatmasını yapan Fehmi Koru, "Üzerinde 'geçici' sıfatı bulunsa bile, AK Parti ağırlığı hissedilen bir hükümetin işbaşında bulunduğu günümüzde, bu gelişmelerin yaşanması, büyük bir talihsizliktir. Hak ve özgürlüklerin gözden çıkarıldığı, medyaya baskı, iş dünyasına gözdağı mesajı taşıdığı için AK Parti açısından gerçekten büyük talihsizlik… İnsanlar unutuyor belki, ama tarih unutmuyor” dedi.

Fehmi Koru'nun Habertürk'te yer alan bugünkü (2 Eylül 2015) köşe yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"AK Parti’nin iktidara gelişi (2002), sürecin yanlış uygulamalarına halkın bir tepkisidir. Dün olanları anlamakta işte bu yüzden zorlanıyorum.

'Aziz muhbir vatandaş' sıfatı, Türkiye’nin, ilk kez 12 Mart (1971) darbesi sonrasında, dönemin yetkili ağızlarından işittiğinde, rahatsızlığını belli ettiği bir kavram. O kavramı hortlatan yeni bir yönetmelik, İçişleri Bakanlığı tarafından dün yürürlüğe konuldu.

O yetmezmiş gibi, yine dün, içinde gazete ve televizyonların da bulunduğu bir şirketin bütün binalarına, Terörle Mücadele Yasası gerekçe gösterilerek sabahın erken saatlerinde baskın yapıldı.

Gazete ve televizyonlara el konulacağından, bazı yazar ve kanaat önderinin gözaltına alınacağından söz ediliyor.

Üzerinde 'geçici' sıfatı bulunsa bile, AK Parti ağırlığı hissedilen bir hükümetin işbaşında bulunduğu günümüzde, bu gelişmelerin yaşanması, büyük bir talihsizliktir.

Hak ve özgürlüklerin gözden çıkarıldığı, medyaya baskı, iş dünyasına gözdağı mesajı taşıdığı için AK Parti açısından gerçekten büyük talihsizlik...

İnsanlar unutuyor belki, ama tarih unutmuyor."

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