Fehmi Çalmukl'tan ilginç iddia!

T24 - Fehmi Çalmuk, tarihi MGK toplantısından önce askerlerin hazırladığı toplam 24 maddelik bildiriyi Erbakan'ın 18 maddeye indirttiğini söyledi. İddiaya göre taslakta, "Ezanın Türkçeleştirilmesi, Gülen'in tutuklanması" talepleri de vardı.



28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlarının üzerinden 14 yıl geçerken, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın önceki gün ani vefatı dikkatleri yeniden bu döneme çevirdi. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



Mesleğe Milli Gazete'de başlayan ve bir dönem Erbakan'a en yakın isimler arasında yer alan Gazeteci Fehmi Çalmuk, 28 Şubat sürecine ilişkin şok bir ayrıntıyı açıkladı. Çalmuk, Erbakan'ın bir süre önce kendisine, askerlerin "ezanın Türkçeleştirilmesi" gerektiği konusunu tarihi MGK toplantısına getirdiklerini söyledi. Erbakan'ın tarihi toplantı öncesinde 24 maddelik taslak bildiri hazırlandığı bilgisi verdiğini belirten Çalmuk, ancak Erbakan'ın askerleri ikna ederek taslağı 18 maddeye indirdiğini söylediğini kaydetti. Fehmi Çalmuk, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 26 Şubat'ta Erbakan'a bir mektup yazdığını ve bu mektupta hükümetin durumunun eleştirildiğini söyledi. 28 Şubat tarihli MGK toplantısı öncesinde askerin bir taslak metin hazırladığını ve bunun da MGK toplantısında ele alındığını belirten Çalmuk, toplantıda genel konular üzerinde durulmasına karşılık kurulun bazı asker üyelerinin konuşmalarında ilginç görüşler dile getirildiğini söyledi. Çalmuk, bu istekler arasında "ezanın tekrar Türkçeleştirilmesi, Fethullah Gülen'in tutuklanması, ilahiyat fakültelerinin sayısının azaltılması ve İmam Hatip Liseleri'nin kapatılması"nın yer aldığını ileri sürdü. Fehmi Çalmuk, MGK öncesi 24 maddelik taslağı gören Erbakan'ın askerleri bu taleplerin gerçekleşmemesi yönünde ikna ettiğini söyledi. Erbakan'ın hem MGK hem de MGK sonrasında yaptığı ikili görüşmelerde 24 maddelik taslağı 18 maddeye indirttiğini söyledi. Erbakan'ın bu talepleri "akıl almaz talepler" olarak değerlendirdiğini belirten Çalmuk, MGK ön çalışma belgeleri ve tutanakların açıklanması halinde tüm bu gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi.





AKŞENER: KONUŞULMADI AMA...



Çalmuk'un iddialarına ilişkin konuşan dönemin İçişleri Bakanı ve MGK üyesi Meral Akşener, toplantıda bu tür taleplerin açık bir şekilde dile getirilmediğini söyledi. Akşener şunları ifade etti: "Daha çok dolaylı ve isim vermeden bir irtica tartışması yapıldı. Ancak karşılıklı endişeler ve ona karşı ortaya konan tezler dile getirildi. MGK danışma kurulu olduğu için zaten doğrudan bir talep gelse de kabul görmezdi. Ancak toplantı sonrasında dönemin MGK Genel Sekreteri, Başbakan Erbakan ve Başbakan Yardımcısı Çiller'le baş başa görüşme yaptı. O görüşmelerin içeriğini bilmiyoruz."





'KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL'



Dönemin Milli Savunma Bakanı ve MGK üyesi Turhan Tayan ise Çalmuk'un sözlerini, "Ölenin arkasından şöyle oldu böyle oldu diye konuşmak doğru olmaz. MGK'ya ilişkin bilgi vermek de doğru değildir. Ama bu maddelerin gündeme gelmediğini söyleyebilirim" diye değerlendirdi. Tayan ve Akşenir'in yaptığı açıklamalarından sonra tekrar görüşlerine başvurduğumuz Fehmi Çalmuk, iddialarında ısrarlı olduğunu söyledi. Çalmuk, "O kadar ki bazı asker üyeler şalvarın ve gümüş yüzüğün tamamen yasaklanması gerektiğini bile söylemiş. Ciddi talepler var, simge olarak görüyorlar bazı giyecekleri" dedi.



