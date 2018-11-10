Fehim Taştekin: İsrail, İran korkusunu çok başarılı bir şekilde işliyor ama...

Gazeteci Fehim Taştekin, nükleer anlaşmanın iptal edilmesinin ardından yeniden şekil verilen Orta Doğu siyasetini İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu İsrailli siyasetçilerin Umman'da yaptığı ziyaret üzerinden değerlendirdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kendisine ‘cesur’ ve ‘reformcu’ payeleriyle rol biçilen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından öldürtüldüğünü yazan Taştekin, cinayeti, Amerikan-İsrail-Suud ortaklığında bir nevi yol kazası olarak değerlendirdi. Yeni Ortadoğu siyasetini tekrar rayına oturtmak için Muhammed bin Selman’ın kurtarıldığını yazan Taştekin, Kaşıkçı cinayetinin kolayca örtbas edilememesinin en fazla İsraillileri kaygılandırdığını bunun nedenin de "İran’a karşı yaptırım cephesini güçlendirmek ve Filistin planını ilerletmek" olduğunu ifade etti.

'Sözde Kudüs’ü' Arap davasının mihenk taşı yapmış ülkelerin son aylara kadar İsrail’e kapılarının kapalı olduğunu belirten Taştekin, önceleri gizliden gizliye yapılan ziyaretlere aniden alenilik kazandırıldığındığını bunu da yeni dönemin ruhunu yansıttığını söyledi.

Netanyahu'nun ziyaret ettiği Umman'ın Suud-Emirlikler ikilisinin başlattığı Katar’a uyguladığı ablukaya taraf olmadığını ve ABD’nin İran’a yaptırım politikasına da karşı çıktığını yazan Taştekin, Tahran ile 5+1 arasındaki nükleer anlaşmanın yolunu açan İran-ABD görüşmeleri 2013’te Umman üzerinden yürütüldüğünü hatırlattı. Taştekin, İsrail'in son dönemde Umman'a yaptığı ziyaretleri de İsrail ile İran'ın dolaylı teması olarak yorumladı.

Taştekin "İsrail, İran korkusunu çok başarılı bir şekilde işliyor, bu sayede Arap dünyasına kanallar açıyor. Ama İsrail’in ‘gizli’ Arap ortaklarının farklı yerlerdeki başarısızlıkları dikkate alındığında yoğurdukları hamur tutmayabilir" dedi.

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Fehim Taştekin'in Gazete Duvar'da "Arap sokağında İran kışı, İsrail baharı: Yoksa serap mı?" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz