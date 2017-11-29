Feghouli'den Arakan Müslümanları’na destek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İSTANBUL / DHA

Galatasaray\'ın Faslı yıldızı Sofiane Feghouli, Arakan Müslümanları\'na yardım için Twitter sayfasından çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın attığı tweeti kendi hesabından paylaştı. Müslüman oyuncu Feghouli, Fransız sosyal medya fenomeni Jerome Jarre trafından başlatılan \'Arakan İçin Sevgi Ordusu\' kampanyasına destek oldu. Yardım kampanyasına Twitter üzerinden destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ifadelerini kendi hesabından da takipçileriyle paylaşan Feghouli, bir anlamda Erdoğan’a şükranlarını sunmuş oldu.

Yıldız oyuncu, Twitter\'da #LoveArmyForRohingya tag’iyle başlatılan kampanyaya büyük destek veriyor.

ADEBAYOR DA TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a teşekkür eden bir başka isim de Medipol Başakşehir\'in dünyaca ünlü golcüsü Adebayor. Yıldız isim, Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Cumhurbaşkanı\'na teşekkür etti.

FRANSA\'DA BAŞLADI, BÜTÜN DÜNYAYA YAYILDI!

Bruma adıyla da bilinen Myanmar, Güneydoğu Asya\'nın ikinci büyük ülkesi. Myanmar\'da Müslümanlar sistematik olarak işgence görüyor. Yapılan bu zulüm karşısında Fransız sosyal medya fenomeni Jerome ve Fransız oyuncu Omar Sy\'in başlattığı \'Love Army For Rohingya\' kampanyası, bütün dünyadaki Müslümanlar tarafından büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Twitter\'dan gelen çağrılara kayıtsız kalmadı ve \"Sevgili Jerome Jarre, ihtiyaç sahibi insanlar her nerede yaşarsa yaşasın, yardım taleplerini hiçbir zaman geri çevirmeyiz. #LoveArmyforRohingya\'nın çabalarını yardım kuruluşlarımız AFAD, TİKA, Kızılay\'ın yanı sıra THY aracılığıyla destekleyeceğiz.\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Twitter\'da #LoveArmyForRohingya tagıyla başlatılan kampanyanın videosu

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