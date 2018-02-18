Feghouli: Terim'le hem saha içinde hem saha dışında birçok şey değişti

Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Feghouli’den, hocasına övgüler geldi. “Fatih hocanın gelişiyle birlikte camianın şampiyonluğa inancı arttı” diyen Feghouli, “Bu da bizi olumlu etkiledi. Terim’le hem saha içinde hem saha dışında birçok şey değişti” ifadesini kullandı.

Cimbom'da son haftalarda performansı giderek yükselen Sofiane Feghouli, Fatih Terim’in gelişiyle birlikte yaşanan pozitif havanın şampiyonluk yarışında motivasyonlarını artırdığını söyledi. Gazete Habertürk'ün haberine göre, evinde ülkesinden gelen misafirleri ağırlayan Cezayirli yıldız, Tudor döneminde lige iyi başlamalarına rağmen, daha sonra sıkıntılı bir sürece girdiklerini, bu durumun soyunma odasına da olumsuz yansıdığını ifade etti. Fatih Terim’in göreve gelmesinin ardından taraftar desteğinin ve camianın şampiyonluğa inancının daha da arttığını vurgulayan Feghouli’nin, “Yeni bir sisteme ve hocaya alışma sürecinin daha zor olacağını düşünürken, bazı şeyler kolayca çözülmeye başladı. Desteğin artması bizi pozitif yönde etkiledi. Terim’in gelişiyle hem saha içinde hem de saha dışında bir çok şey değişti. Daha çok hücumu düşünen bir takım olduk” dediği öğrenildi.

10 numaraya dönüş

Teknik direktör Fatih Terim, bugünkü Kasımpaşa önünde cezalı Belhanda’nın yerine ‘10 numaralı’ pozisyona yeniden Feghouli’yi çekecek. Tecrübeli hoca, sağ kanatta ise Yasin veya Sinan’a forma verecek.

(Habertürk)