T24 LogoT24 Logo
Spor

Feghouli: Terim'le hem saha içinde hem saha dışında birçok şey değişti

Feghouli yeniden pozisyon değiştiriyor

18 Şubat 2018 15:44

Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Feghouli’den, hocasına övgüler geldi. “Fatih hocanın gelişiyle birlikte camianın şampiyonluğa inancı arttı” diyen Feghouli, “Bu da bizi olumlu etkiledi. Terim’le hem saha içinde hem saha dışında birçok şey değişti” ifadesini kullandı.

Cimbom'da son haftalarda performansı giderek yükselen Sofiane Feghouli, Fatih Terim’in gelişiyle birlikte yaşanan pozitif havanın şampiyonluk yarışında motivasyonlarını artırdığını söyledi. Gazete Habertürk'ün haberine göre, evinde ülkesinden gelen misafirleri ağırlayan Cezayirli yıldız, Tudor döneminde lige iyi başlamalarına rağmen, daha sonra sıkıntılı bir sürece girdiklerini, bu durumun soyunma odasına da olumsuz yansıdığını ifade etti. Fatih Terim’in göreve gelmesinin ardından taraftar desteğinin ve camianın şampiyonluğa inancının daha da arttığını vurgulayan Feghouli’nin, “Yeni bir sisteme ve hocaya alışma sürecinin daha zor olacağını düşünürken, bazı şeyler kolayca çözülmeye başladı. Desteğin artması bizi pozitif yönde etkiledi. Terim’in gelişiyle hem saha içinde hem de saha dışında bir çok şey değişti. Daha çok hücumu düşünen bir takım olduk” dediği öğrenildi. 

10 numaraya dönüş

Teknik direktör Fatih Terim, bugünkü Kasımpaşa önünde cezalı Belhanda’nın yerine ‘10 numaralı’ pozisyona yeniden Feghouli’yi çekecek. Tecrübeli hoca, sağ kanatta ise Yasin veya Sinan’a forma verecek.

(Habertürk)

ETİKETLER

FeghouliGalatasaraySüper LigSpor TotoFatih Terim10 numaraBelhanda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24