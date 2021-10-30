Feghouli'nin Türk vatandaşı olmak için başvuru yapacağı iddia edildi

Son düzenlemeye göre ülke sınırları içerisinde 250 bin dolarlık mülk alan yabancıların, Türk yurttaşlığına geçme şansı olurken, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynayan profesyonel futbolcular için milli takım listesiyle ilgili bölüme göre başka kriterler söz konusu. Buna göre sonradan Türk yurttaşlığına geçen yabancı bir futbolcunun A Milli Takım'da en az bir maç oynaması şartıyla lig maçlarında yerli statüde yer almasına izin veriliyor. Cezayir Milli Takım formasını defalarca giyen Feghouli'nin şu andaki kurallara göre sahada Türk statüsüyle yer alması imkansız.