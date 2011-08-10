-FED'İN KARARI AVRUPA BORSALARINA DA OLUMLU YANSIDI LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 10.08.2011 - ABD Merkez Bankasının (Fed), yavaş büyüyen ekonomiye destek olmak amacıyla gösterge faiz oranını gelecek iki yıl daha yüzde 0 ve yüzde 0,25 aralığında tutma kararı ABD ve Asya borsalarından sonra Avrupa borsalarına da olumlu yansıdı. Açılışta Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 1,35 (70,31 puan) değer kazanarak 5.235,23 puana yükseldi. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 2,09 artarak 6.040,68 puan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 1,88 artarak 3.235,80 puan oldu. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi dün yüzde 1,89 (95,67 puan) değer kazanarak 5.164,92 puandan günü kapatmıştı. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 0,10 (6,19 puan) azalarak 5.917,08 puan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi de yüzde 1,63 (51,00 puan) artarak 3.176,19 puandan kapanmıştı.