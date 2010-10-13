Fed’in gevşeme işareti euro/doları 1.41’e getirdi

T24 - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı notları sonrasında parasal gevşemeye yönelik adımların ağırlık kazanması, dolar tarafındaki satışın sürmesine neden oluyor. Euro/dolar paritesi kritik 1.40 seviyesine yaklaşırken, içerde ise dolar/TL 1.41'in altına geriledi.



Fed'in 21 Eylül tarihindeki toplantısının tutanaklarını yayınlamasının ardından euro/dolar paritesi, son sekiz ayın en yüksek seviyesi olan 1.4030'a doğru hareketlendi. Euro içerde ise 1.97'li seviyelerden işlem görüyor.



Doların birçok para birimi karşısında değer kaybetme eğilimini sürdürmesi diğer taraftan analistlerin bu konuda uyarılarını da beraberinde getirdi. Analistler, son olarak İsviçre frangı karşında rekor seviyelere inen doların, çok değer kaybettiğini ve yakın zamanda bir düzeltmenin gelebileceği uyarısını yaptı.



Döviz işlemcileri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) İcra Konseyi üyesi Axel Weber'in, Fed ile ECB'nin politikaları arasındaki farklılıklara vurgu yapmasının da euronun değer kazanmasında etkili olduğunu belirtti.



FED'den parasal genişleme mesajı

Fed'in toplantı notları, bankanın yetkililerinin zor bir süreçten geçen ABD ekonomisindeki toparlanmanın yakın zamanda daha fazla yardıma ihtiyaç duyabileceğini düşündüğünü ve bunu sağlamak için bazı yolları tartıştığını gösteriyor. Tartışılan konular arasında hedef fiyat seviyesinin benimsenmesi ve uzun vadeli ABD Hazine kâğıdı alma seçenekleri de bulunuyor.



Diğer taraftan Weber ise Fed'in politikaların tersine, fayda sağlamadığı gerekçesiyle ECB'nin tahvil alım programını sona erdirmesi gerektiğini söyledi.



İşlemciler, euro/dolar paritesinin 1.40'ın üzerine çıkmasının euro bölgesi yetkililerini rahatsız edebileceği uyarısını da yapıyor.



Bir Japon bankasında döviz işlemleri gerçekleştiren yetkili 1.40 seviyelerinde psikolojik bir direnç olduğunu belirtirken, euro bölgesi Başkanı Jean-Claude Juncker paritenin bu seviyeye gelmesinden duyduğu rahatsızlığı hatırlattı.



Ancak aynı işlemci, "ABD'nin zayıf dolar isteğinin bu kadar açık olarak görüldüğü bir dönemde dolar satın almak zor" ifadelerini de kullandı.