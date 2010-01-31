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Spor

Federer'in 16. Grand-Slam zaferi

Teniste yılın ilk Grand-Slam'i olan Avustralya Açık'ta tek erkekler şampiyonluğunu İsviçreli Roger Federer kazandı.

31 Ocak 2010 02:00

T24 - Teniste yılın ilk Grand-Slam'i olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler şampiyonluğunu İsviçreli Roger Federer kazandı.

Roger Federer, finalde karşılaştığı Britanya'dan Andy Murray'i 6-3, 6-4, 7-6 (13-11)'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Andy Murray bu maçı kazansaydı, 1936 yılından bu yana bir Grand-Slam turnuvası kazanan Britanyalı ilk tenisçi olacaktı.

Ancak halen dünya sıralamasında da ilk sırada yer alan Roger Federer, üstün olduğu finalde Murray'i set vermeden mağlup etti.

Andy Murray ise maçın üçüncü setinde, beş set sayısını değerlendiremedi.

Roger Federer, Andy Murray karşısında böylece kariyerinin 16. Grand-Slam turnuvasını kazandı ve kendisine ait olan rekoru geliştirdi.

Son 19 Grand-Slam turnuvasında 18 kez final oynayan Federer, rekorlarını daha da geliştirecek gibi görünüyor.



Tek bayanlarda şampiyon Serena Williams

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek bayanlar şampiyonluğunu ise Amerikalı tenişçi Serena Williams kazanmıştı.

Serena Williams dün oynanan finalde, bir buçuk yıllık bir aradan sonra kortlara başarılı bir dönüş yapan Belçikalı rakibi Justine Henin'i 6-4 3-6 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etmişti.

28 yaşındaki Serena Williams böylece Avustalya Açık Tenis Turnuvası'nı beşinci kez kazandı.

Serana Williams'ın kariyerinde halen 12 Grand-Slam şampiyonluğu bulunuyor.

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