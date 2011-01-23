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Spor

FEDERER'DEN YENİ REKOR ANKARA (A.A)

23 Ocak 2011 12:06

-FEDERER'DEN YENİ REKOR ANKARA (A.A) - 23.01.2011 - İsviçreli tenisçi Roger Federer, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 4. turunda İspanyol Tommy Robredo'yu 3-1 yendi ve Grad Slam turnuvalarında üst üste 27 kez çeyrek final görerek, Jimmy Connors'ın bu alandaki rekoruna ortak oldu. Kariyerinde 16 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Federer, Rod Laver Arena'da oynanan karşılaşmada Robredo'yu, 6-3, 3-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle yendi. İlk servislerinin yüzde 69'unu oyuna sokan ve bu oranın yüzde 79'undan sayı çıkartan Federer, maçı 10 ''ace'', 1 çift hata ve 40 basit hata ile tamamladı. Buna karşılık Robredo, 6 ''ace'', 1 çift hata ve 21 basit hata ile oynadı. Federer, Grand Slam turnuvalarında son kez, 2004'teki Fransa Açık'ta 3. turda elenerek çeyrek finale çıkamamıştı.

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