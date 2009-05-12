Federer yenilgiye doymayan pehlivan gibi!



İsviçreli tenisçi Roger Federer, kendisini dünya sıralamasının zirvesinden indiren Rafael Nadal'ı hala yenebileceğini söyledi.



Rafael Nadal, Roger Federer'in dünya sıralamasının zirvesinde 4 buçuk yıl süren saltanatına 2008 Ağustos'unda son verdi. O zamandan beri de en büyük rakibine yenilmedi. Ancak Federer, bu gidişe dur diyebileceği görüşünde.



İsviçreli tenisçi, bugünlerde oyunundan menun olduğunu ve her hafta ilerleme kaydettiğini söyledi.



Federer, "Bu sezon turnuva kazanamadım ama işleri tersine çevirmeye çok yakınım. Bence Nadal, hayatı boyunca hiç bu kadar iyi oynamamıştı. Ama hala onu sarsabileceğimi düşünüyorum. Avustralya Açık ve Wimbledon'da buna çok yaklaşmıştım. Toprak kortta beni defalarca yense ve bunu nasıl yapacağını bilse de onu yenebilecek kadar iyi oynadığımı biliyorum." dedi.



Dünya 2 numarası ayrıca, en büyük hedeflerinin Fransa Açık'ta ilk kez şampiyonluğa ulaşmak ve Wimbledon'ı yeniden kazanmak olduğunu açıkladı.



Federer'in 13 parçalık grand slam koleksiyonunda tek eksik parça, Fransa Açık kupası...Nadal, son 4 yıldır toprak kort grand slami Fransa Açık'ta şampiyonluğu hiçbir rakibine bırakmıyor. Üstelik ispanyol tenisçi, toprak zemindeki 10 buluşmalarından 9'unda Federer'i yenmeyi başardı.



