Federer Nadal'ı evinde vurdu

Toprak kortun kralı İspanyol Rafael Nadal, ezeli rakibi Roger Federer'e Madrid'de 2-0 yenildi.





İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen Tenis Masters Madrid Turnuvası'nda Roger Federer, Rafael Nadal'ı yenerek kupanın sahibi oldu.



İki tenisçinin rekabetinde bu yepyeni bir aşama oldu. 1 saat 26 dakika süren karşılaşmayı İsviçreli raket 6-4 ve 6-4'lük setlerle lehine çevirdi.



Roger Federer, toprakta 11. kez karşılaştığı dünyanın 1 numarası Nadal'ı ikinci kez mağlup edebildi. Nadal ise 2005 yılından bu yana 151'inci toprak maçında 5. yenilgisini aldı.



Ayrıca yine toprak zeminde Nadal, peşpeşe 33 galibiyetten sonra ilk yenilgisini aldı. Genel maçlarda Nadal'ın Federer'e karşı 13-7'lik üstünlüğü mevcut...



Fransa Açık'ta bir türlü başarı kazanamayan ve toprak kortlarda hep Nadal'ın gölgesinde kalan Federer, bu galibiyetle bir anlamda gelecek hafta başlayacak sezonun ikinci Grand Slam'i öncesinde umutlandı.



Öte yandan, bayanlar teniste dünyanın 1 numarası olarak gösterilen Dinara Safina, Hollandalı genç tenisçi Caroline Wozniacki'yi 2-0 yenerek Madrid Açık Tenis Turnuvası’nda şampiyon oldu.



