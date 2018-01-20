Federer, 4. tura da set vermeden yükseldi

Avustralya Açık tek erkekler üçüncü tur maçında dünya 2 numarası Roger Federer, 29 numaralı seribaşı rakibi Richard Gasquet'yi 6-2, 7-5 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek tur atlayan isim oldu.

Maç boyunca kontrolü elinde tutan ve rakibine winner sayılarında 42-27'lik üstünlük sağlayan Federer, son bölümde konsantrasyonunda dalgalanmaya karşın çabuk toparladı ve 1 saat 59 dakikada mücadeleyi kazanmayı başardı.

Kariyerindeki altıncı Avustralya Açık şampiyonluğunu kovalayan 36 yaşındaki Roger Federer, dördüncü turda dünya 85 numarası Marton Fucsovics ile karşılaşacak.