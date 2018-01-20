T24 LogoT24 Logo
Spor

Federer, 4. tura da set vermeden yükseldi

Gasquet'yi üç sette mağlup eden İsviçreli tenisçi, Avustralya Açık'ta dördüncü tura adını yazdırdı

20 Ocak 2018 18:20

Avustralya Açık tek erkekler üçüncü tur maçında dünya 2 numarası Roger Federer, 29 numaralı seribaşı rakibi Richard Gasquet'yi 6-2, 7-5 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek tur atlayan isim oldu.

Maç boyunca kontrolü elinde tutan ve rakibine winner sayılarında 42-27'lik üstünlük sağlayan Federer, son bölümde konsantrasyonunda dalgalanmaya karşın çabuk toparladı ve 1 saat 59 dakikada mücadeleyi kazanmayı başardı.

Kariyerindeki altıncı Avustralya Açık şampiyonluğunu kovalayan 36 yaşındaki Roger Federer, dördüncü turda dünya 85 numarası Marton Fucsovics ile karşılaşacak.

 

ETİKETLER

FedererATPAvustralya Açıküst tur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24