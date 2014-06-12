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Spor

Federasyon'dan Galatasaray'a kritik ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe ile oynan basketbol final serisinde çıkan olaylar nedeniyle Galatasaray'a ağır ceza kesti

12 Haziran 2014 16:11

Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray Kulübü'ne 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi. İki takım arasından oynanan maçlarda 2-2'lik elşitlik bulunurken bu ceza ile Galatasaray'ın evinde oyanama avantajını kaybetmesi şampiyonluk ümidinin kaybedilmesine yol açacak.

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası sarı kırmızılılar için ağır oldu. 3 uyarı anonsu yapılan ve hakemlerin soyunma odasına girmesiyle devam eden taraftar olayları nedeniyle Galatasaray'a TBF'den 2 maç seyircisiz oynama cezası geldi.

Böylece final serisinin 6. maçı seyircisiz oynanırken, derbiyi iki takımın 25'er yöneticisi ile kadın ve 12 yaş altı çocuklar izleyebilecek.

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