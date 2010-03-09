Federasyonda milli şok!

T24 - Saran grubunun açtığı davayı görüşen İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, NTV'nin kazandığı milli maç yayın ihalesiyle ilgili tedbir kararı aldı. İhalenin iptali gündeme geldi.



Habertürk'ten Tahir Kum'un haberine göre NTV'nin aldığı 2012 Avrupa Şampiyonası ve 2014 Dünya Kupası eleme maçlarını kapsayan 4 yıllık milli maç yayın ihalesi tehlikeye girdi.



İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Saran grubun açtığı dava neticesinde NTV'nin 28 milyon 150 bin dolar karşılığında aldığı ihaleyle ilgili tedbir kararı verdi. Mahkemenin Saran grubun daha önce TFF ile yaptığı sözleşmeye göre milli maç yayın ihalesiyle ilgili rüçhan hakkı (yasal olarak tanınan öncelikli hak) bulunmasından dolayı tedbir kararı vermesi Türkiye FUtbol Federasyonu ve NTV'de şok etkisi yaptı.





2 milyon euro zam yaptı



Saran'ın ayrıca NTV'nin 28 milyon 150 bin dolara satın aldığı ihalenin kendilerine verilmesi için 30 milyon dolarlık bir teklif verdiği de ortaya çıktı. Daha önceki milli maçların yayıncısı olan Saran grubu, önceliği kendilerinde olması nedeniyle TFF'ye noter kanalıyla 30 milyon dolarlık teklif vermesi ihaleyi ortada bıraktı.





Saran ihalede ısrarcı



Federasyon yönetimi, Saran'ın elinde bulundurduğu sözleşmenin 8. maddesinin ihlal edilmesinden dolayı ayrıca bu gruba 2 milyon dolar da tazminat ödeme ile karşı karşıya kaldı. Saran'ın federasyonun önerdiği "Tazminatı ödeyelim bu iş kapansın" teklifine, "Tazminat değil, ihalenin bize verilmesini istiyoruz" diyerek ret cevabı verdiği öğrenildi. Bu gelişmeler federasyonu zor durumda bıraktı.





