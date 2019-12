Federasyon’a ‘play-off’ uyarısı!

T24 - Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS) üyesi Avukat Kısmet Erkiner, Süper Lig'de bu sezon uygulanacak play-off sistemi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na uyarılarda bulundu.



Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı ve Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS) üyesi Avukat Kısmet Erkiner açıklamasında, ''Süper Lig Müsabakaları Statüsü''nde play off sisteminin yayınlanmaması halinde, bu sene oynanacak ligin hukuki bir dayanağının olmayacağını söyledi.



Konuyla ilgili olarak kamuoyuna yazılı bir açıklamada bulunduklarını kaydeden Erkiner, ''Açıklamamızda, süper lig fikstür çekimi sırasında bu play-off sisteminin işleyişi sözlü olarak izah edilmiş olmasına ve TFF'nin sitesine 'play-off statüsü' şeklinde bir açıklama konmasına rağmen, bu hususu yürürlüğe koyacak olan hukuki gereğin, yani 'Süper Lig Müsabakaları Statüsü' değişikliğinin, usulüne uygun şekilde yerine getirilmediğini belirttik. TFF bu işi atladı. Birçok hukuki hata yapıyorlar. Bu durumun farkına varmaları ve düzeltmeleri için uzun süre bekledik'' dedi.



TFF'nin sitesinde ''Süper Lig Müsabakaları Statüsü'' kısmında bu sezon uygulanacak play off sisteminin yayınlanması gerektiğini vurgulayan Erkiner, şunları söyledi:



''Bu sistem yayınlanmadığı takdirde, hukuki dayanağı olmayan bir lig oynanmış olur. Çünkü statüde şu anda karşılaşmaların nasıl oynanacağı, nasıl küme düşüleceği gibi önemli konular eski sisteme göre yazılmış durumda. Dolayısıyla bu durumu düzeltmeden oynanacak maçların hiç bir hukuki dayanağı olmaz. TFF'nin tutumu son zamanlarda çok garip. 'Her şeyi ben biliyorum' şeklinde bir tutum içerisindeler. Karşılaşmalar 9 Eylül'de başlıyor. 4 gün içinde o statüye gerekli değişikliği yapıp yayınlayabilirler ve hiç bir sorun çıkmaz. Ancak 'bunu değiştirmeye gerek yok' gibi bir tutum içerisine girerlerse o zaman hukuki bazı sonuçlara katlanırlar.''