Federasyona karşı muhalif hareketin öncüsü Galatasaray

Galatasaray Kulübü, Futbol Federasyonu’na karşı muhalif harekete öncülük etmek için kolları sıvadı. Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı ve Kayserispor Başkanı Recep Mamur’la görüşerek ortak hareket etmek üzere çağrıda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, "Lüks arabayı ehliyeti olmayan insanlara teslim ederseniz böyle olur" dedi.



“Galatasaray, Fenerbahçe’ye yenilse dahi Şampiyonlar Ligi’ne gidecek.Milliyet'in haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu’nun, şike ve teşvik primine karışan takımlarla ilgili aldığı kararlar ile 16 kulübün toplu halde PFDK’ya sevk edilmesi nedeniyle patlak veren tartışmalar artarak devam ediyor. Disiplin Kurulu’na gönderilmesine sert tepki gösteren Galatasaray Kulübü’nün, muhalif harekete öncülük etmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Ünal Aysal’ın, TFF’nin son aldığı kararları resmi internet sitelerinden eleştiren ve büyük tepki gösteren kulüp başkanlarıyla birebir görüşmelere başladığı belirlendi. Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı ile önceki gün görüşen Aysal’ın dün Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve Kayserispor Başkanı Recep Mamur’la da telefonda bir görüşme yaparak, Türk futbolunun kaostan kurtulması için birlikte hareket etmeleri çağrısında bulunduğu öğrenildi.



Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve ekibini önceki gün istifaya davet eden Galatasaray’da, Başkan Aysal’ın, olağanüstü seçim konusunu gündeme getirmeye hazırlandığı ve isyan bayrağını açan diğer kulüpleri de yanına çekmeye çalıştığı belirtildi. Aysal’ın yeterli desteği bulması durumunda, kulüplerin ortak hareketiyle Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nu devirmek için düğmeye basacağı iddia edildi.

Dava açma hazırlığı

Bu arada sarı-kırmızılı yönetim kurulunun önceki günkü toplantısında, Sedat Doğan’ın başkanlığında bir çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildi. Avukat olan Doğan’ın hukukçularla bir araya gelerek yol haritasını çıkaracağı ve ardından da yönetim kuruluna sunacağı kaydedildi. İlk planda Türkiye Futbol Federasyonu’na birkaç konuda dava açılmasının söz konusu olduğu ileri sürüldü.

Şampiyonlar Ligi'ne Fener değil biz gideriz

Hürriyet'in haberine göre de, Galatasaray Kulübü Başkanı Aysal, Futbol Federasyonu’nun aldığı kararlara sert tepki gösterdi. Aysal, “Lüks arabayı ehliyeti olmayan insanlara teslim ederseniz böyle olur. Bu bizim beklemediğimiz bir durum değildi” dedi. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’i ve aldığı kararları eliştiren Ünal Aysal şöyle konuştu:

- Yıldırım Bey daha önce yani kulüp başkanı olduğu dönemlerde kimsenin ceza almayacağını, ceza almasını istemediğini ve kimseye bir şey olmayacağını defalarca söyledi. Şu anda bu yönde aldığı kararlarda şaşılacak bir şey yok.

- Kendisi daha sonra Futbol Federasyonu Başkanı oldu. Ve daha sonra dile getirdiği bu düşüncelerin hayata geçirilmesinde aktif rol aldı. Ve bunun neticelerini şimdi hepimiz görüyoruz. Sadece biz değil bütün Türkiye görüyor.

Disiplin Kurulu’na niye gönderdiler?

- Galatasaray’ın Disiplin Kurulu’na gönderilmesi komik bir olay. Bunu başka türlü izah etmek çok mümkün değil. Komik.. Amaçları Galatasaray’ın gölgesinde suçlu insanları aklamak. Bunun için G.Saray’ı Disiplin Kurulu’na gönderiyorlar.

- Açın bakın gazetelere... Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor başkanlarının ve kulüplerinin ceza almayacağını yazıyor. Böylelikle ceza alması gereken insanları da bizim üzerimizden temizliyorlar. Bu çok açık ve net değil mi?

- Galatasaray Spor Kulübü’nü Disiplin Kurulu’na sevk ettiler. Söylediğim gibi bu komiklik. Bizim hiçbir şekilde ceza almayacağımız zaten açık. Ama niye sevk ettiler? Dediğim gibi bizim üzerimizden temizlik yapmayı planladılar.

Puanlar silinince herkes görecek

- Puan silme cezasını düşünüyorlar. Ne zaman puan silecekler peki? Galatasaray, Fenerbahçe’ye yenilse dahi Şampiyonlar Ligi’ne gidecek. İkinci olarak da olsa Şampiyonlar Ligi’ne gidecek değil mi?

- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyecek, biz gideceğiz Şampiyonlar Ligi’ne. Ne zaman puan silecek federasyon? Bu sezon bittikten sonra, bu sezonun puanlarını silecek. Böyle bir şey olur mu, böyle karar olur mu?

- Tavrımız çok sert olacak. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Tamamiyle uzlaşmacı bir ekibiz ama bizler aptal yerine konmak da istemiyoruz. Bizim fikrimizi bile sormadılar hiçbir konuda. Kendileri karar aldı, kendileri uyguluyor.

- Uzlaşmak için masaya oturmak lazım. Ama nasıl oturacağız? Federasyon’da G.Saray’ı temsil eden bir tane yönetici bile yok. Bürokratları bile işten çıkardılar. Biz uzlaşmacı bir ekibiz ama aptal da değiliz.