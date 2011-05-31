-FEDERASYONA "MESAJ" ŞİKAYETİ TRABZON (A.A) - 31.05.2011 - Trabzonspor Kulübü, ligin 33. haftasındaki Fenerbahçe-Ankaragücü maçı öncesi Ankaragücülü oyuncu Kağan Söylemezgiller'e gönderilen mesajlarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonuna şikayette bulunduğunu bildirdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şikayet dilekçesinde delilleriyle ortaya çıkartılan konuyla ilgili olarak gerekli soruşturmanın başlatılması talebinde bulunulduğu belirtildi. Ayrıca, aynı menajerlik şirketine mensup iki oyuncu arasında bu şirketin bir yetkilisi tarafından gerçekleştirilen mesaj trafiği nedeniyle şirketin faaliyetlerinin askıya alınması istendiği kaydedildi.