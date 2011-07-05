Federasyon 'şike soruşturmasını' beklemeyecek!

T24 - Şike soruşturmasıyla ilgili bilgi almak için adliyeye gelen Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, karar vermek için soruşturmanın bitmesini beklemeyeceklerini söyledi. Bu yılın Türkiye süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile ilgili olarak yürütülmekte olan şike soruşturması hakkında Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, ''bu konuda karar TFF'ye bağlı'' dedi.



Türkiye Futbol Feredasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve TFF Başkanvekilleri Lutfi Arıboğan ve Göksel Gümüşdağ ile Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Egemenoğlu, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelerek savcılık katına çıktı.







TFF Başkanı Aydınlar soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı Mehmet Berk ile görüştü.



Savcı Mehmet Berk ile yaklaşık 45 dakika görüşen Mehmet Ali Aydınlar, adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.



Aydınlar, ''Savcı beyle görüştük. Soruşturma hakkında bilgi aldık. Birlikte takip edeceğiz. Şu anda söyleyeceğimiz başka bir şey yok'' dedi.



Basın mensuplarının, ''15 Temmuz'a kadar UEFA'ya Şampiyonlar ligi ön elemelerinde oynayacak takımın isminin bildirilmesi gerekiyor. 15 Temmuz'a kadar bir karar verecek misiniz?'' şeklindeki sorusuna Aydınlar, ''Zamanın farkındayız. Zaman darlığı var. Bu süreyi iyi değerlendireceğiz. Bu takvime uyacağız diyebilirim'' yanıtını verdi.



Savcılıktan herhangi bir belge almadıklarını belirten Aydınlar, 15 Temmuz'a kadar mümkünse karar çıkacağını ifade etti.



''TFF'nin tutumu nasıl olacak. Soruşturma bitmeden bir karar verilecek mi?'' sorusunu da Aydınlar, ''Soruşturmanın bitmesi çok uzun sürebilir. Dolayısıyla biz delillere göre hareket etmek zorundayız. Ama şu anda bu kadar konuşalım. Daha sonra yine konuşuruz'' şeklinde cevapladı.

Aydınlar, adliyeden ayrıldıktan sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.



Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ı ziyaret eden Aydınlar, soruşturmayla ilgili bilgi aldı.





FEDERASYON - FB BULUŞMASI



Bu arada, Fenerbahçe Kulübü'nün yöneticileri, federasyon yöneticileri ile biraraya geldi.



TFF'nin İstinye'de bulunan binasına akşam saatlerinde gelen Fenerbahçeli yöneticiler, TFF idarecileri ile durum değerlendirmesi yaptı.



TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, başkan vekilleri Göksel Gümüşdağ ve Lutfi Arıboğan ile Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Egemenoğlu'nun hazır bulunduğu öğrenilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü adına Nihat Özdemir, Ali Koç, Abdullah Kiğılı, Murat Özaydınlı ve Cihan Kamer katıldılar.



Fenerbahçeli yöneticilerin talebi üzerine bu toplantının gerçekleştiği belirtilirken, 1,5 saatten fazla süren görüşmelerin ardından sarı-lacivertli yöneticiler soruları yanıtsız bırakarak binadan ayrıldılar.



Binadan ayrılırken Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Nihat Özdemir basın mensuplarına sadece, federasyon yöneticileriyle durum değerlendirmesi yaptıklarını söylemekle yetindi.





UEFA: Bu konuda karar TFF'ye bağlı



UEFA basın bürosu sözcüsü, Deutsche Welle Türkçe Servisi'ne yaptığı açıklamada, UEFA’nın direkt olarak Fenerbahçe olayına karışmak istemediği vurguladı. Aynı yetkili, “Şu anda ortam çok karışık UEFA olarak geleceğe yönelik herhangi bir spekülasyonda bulunmak istemiyoruz. Ancak, bizim için hukukun temel kurallarından olan suçsuzluk karinesi esastır. Tersi ispatlanana kadar insanların masum olduğu ilkesi bir evrensel hukuk kuralı. O nedenle soruşturma sürüyor olsa da Fenerbahçe yasal hakkı doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara göre, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek. UFEA’nın Fenerbahçe’nin maçlarını askıya aldığı veya alacağı gibi bir durum söz konusu değil. Bu Türk futbolunun iç sorunudur. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ile ilgili kararları alacaktır. Bizim açımızdan ise evrensel hukuk kuralları geçerlidir” dedi.





Top Türkiye Futbol Federasyonu'nda



Fenerbahçe soruşturmasında UEFA’nin olayın herhangi bir tarafı olmadığını vurgulayan, basın bürosu sözcüsü, Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı açıklamada “Biz konunun Türkiye ve Türk futbolu için ne kadar hassas ve önemli olduğunun farkındayız. O nedenle olayın bir tarafı gibi gösterilmek istemiyoruz. Bizim açımızdan bu soruşturma tamamen Türk Futbol Federasyonu'nun konusudur” dedi.



Soruşturmanın kısa sürede tamamlanmama ihtimaliyle ilgili bir soruya ise basın bürosu sözcüsü, “ Soruşturma sonunda bir yargılama olup olmayacağı henüz belli değil. Bir yargılama olur ve sonuçlanması uzun zaman alırsa bile bu durum biraz önce söylediğim, masumiyet karinesi ışığında değerlendirilir” dedi.



Bugüne kadar benzer bir olay ile karşılaşmadıklarını bildiren basın sözcüsü, “Bu nedenle bu olaya ilişkin daha önceden oluşmuş genel bir uygulama yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tavrı önemlidir. Çünkü bu şu anda tamamen bir iç sorun” dedi.





