Federasyon kupa vermeyince heykelini istedi

Serdar Bali, Trabzon Belediyesi'ne verdiği dilekçenin ardından yaptığı açıklamada, 2010-2011 futbol sezonunun lig şampiyonunun Trabzonspor olduğunu öne sürerek, şunları söyledi:

''UEFA'da 2010-2011 yılının şampiyonu olarak Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'ne alarak şampiyonluğumuzu tescillemiştir. Olay yargıya intikal etmiş, yargının da ilk ayağı 'şike' olduğuna karar vererek, cezalar vermiştir. Trabzonspor'un hayatın her alanında kurumsal olarak yürüttüğü hak arama mücadelesine bizlerin, taraftarların ve duyarlı futbolseverlerin verdiği katkılar, şike sürecinin ülke gündeminden düşmesine engel olmak içindi. Serdar Bali olarak Belediye Başkanlığımızdan, gasp edilen ve hala gerçek sahibine teslim edilmeyen şampiyonluk kupasının temsili bir anıtının şehrin uygun görülecek bir yerinde yapılmasını istiyorum.''

Trabzon'un hakim bir yerine yapılacak temsili kupa anıtının, şehrin ve temiz futbol ile adalet isteyen kitlelerin hak ve hukuk mücadelesine manevi destek olacağını ifade eden Bali, şöyle devam etti:

''Temsili anıt, haklı mücadelemizin, tepkimizin duyurulmasına ve 3 Temmuz'da başlayan şike sürecinin bütün süreçleri bu anıt üzerine yazılmak suretiyle kamuoyu nezdinde, yaşanan adaletsizliğin her daim gündemde tutulmasına katkı sağlayacak. Şike ile mücadelede bir şehrin topyekun nasıl mücadele ettiğinin de sembolü olacaktır. Bu temsili anıt, ulusal ve uluslararası mecralarda verdiğimiz dava mücadelesine destek niteliğinde olacaktır.''

Bali, anıtın hazırlanışı, yapımı ve diğer bütün girişimlerle ilgili maddi sorumluluğu da üstlenmeyi taahhüt ettiğini vurguladı.