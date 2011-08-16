Federasyon karar vermedi, topu yargıya attı

T24 - Şike soruşturmasında merakla beklenen karar açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, soruşturmada iddianamenin bekleneceğini, 52 kişinin PFDK'ya sevk edildiğini söyledi.









Türkiye'nin haftalardır merakla beklediği karar açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, şike soruşturmasında 26 klasörü inceleyen Etik Kurulu'nun raporunu ele aldı.



İki saat süren toplantı sonrası açıklamayı Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar yaptı.



Aydınlar şunları söyledi: "Kanun ve talimtaların çizdiği çerçevede çalışmaları sürdürmekteyiz. Federasyona teslim edilen belgeler Etik Kurul tarafından bir süredir inceleniyordu.



Federasyonumuzun aldığı kararlar şöyle:



Soruşturma gizli olarak yürütülmektedir. Gizliliğe dair ek kısıtlama kararı getirildi. Belgelerin paylaşılması soruşturmanın selayetini etkileyecektir. Savunma hakkı tanınmadan yapılacak disiplin uygulaması adil yargılanma hakkını ihlal edecektir. Söz konusu soruşturmada kulüplerin şüpheli sıfatını taşımamaları nedeniyle federasyonca yapılacak disiplin cezasında savunma hakkınının kullanılmasını engelleyecektir. Belgelerin federasyona tesliminin ardından soruşturmanın kapsamı genişlemiştir ve halen de sürmektedir. Bu hususlarla ilgili belge federasyona ulaşmamıştır. Bu belgelerin de federasyona ulaşması gerektiği açıktır. Bu aşamada karar verilmesi için gerekli delilin tamamına erişmeden vicdani kanaata varılması mümkün değildir. Bu aşamada bir hüküm verilmesi hakkaniyete uygun olmayacaktır. Hukuka uygun olması için gizlilik kararının kaldırılması şarttır. İddianamenin kabul edilmesi durumunda tüm iddiaları bütün detaylarıyla inceyeleyebilecek ve savunma haklarını kullanabileceklerdir. Gizlilik kararı kalkmasına müteakip savunmalar alınacak ve Etik Kurul'dan nihai karar istenecek ve hukuka uygun karar verilecektir.

PFDK'ya sevk edilenler



Tutuklanan kişilerin tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.





Aziz Yıldırım (Fenerbahçe Başkanı)

Mehmet Şekip Monsturoğlu (Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi)

İlhan Yüksel Ekşioğlu (Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi)

Tamer Yelkovan (Fenerbahçe Muhasebe Müdürü)

Cemil Turan (Fenerbahçe Amatör Şubeler Genel Koordinatörü)

Serdal Adalı (Eski Beşiktaş Asbaşkanı)

Tayfur Havutçu (Beşiktaş Teknik Sorumlusu)

Ahmet Ataş (Beşiktaş Protokol Güvenlik Müdürü)

İbrahim Akın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor Futbolcusu)

İskender Alın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor Futbolcusu)

Mecnur Odyakmaz (Sivasspor Başkanı)

Ahmet Çelebi (Sivasspor Yönetim Kurulu Üyesi)

Korcan Çelikay (Sivasspor Kalecisi)

Bülent Uygun (Eski Eskişehirspor Teknik Sorumlusu)

Ümit Karan (Eski Eskişehirspor Sportif Direktörü)

Ömer Ülkü (Giresunspor Başkanı)

Coşkun Çalık (Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi)

Tutuklu olan bu 17 kişi PFDK'ya sevk edildi.

Tutuksuz yargılananlardan 35 kişinin de PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi. Bu isimler ise şunlar;

Serdar Kulbilge (Eski Gençlerbirliği Kalecisi)

Cengiz Demirel (Eski Gençlerbirliği Antrenörü)

Erdem Konyar (Lisanslı Futbolcu Temsilcisi)

Yavuz Ağırgöl (Fenerbahçe Güvenlik Sorumlusu)

Serdar Berkin (Adanaspor Yardımcı Antrenörü)

Mehmet Şen (Eski Ankaraspor Menajeri)

Hikmet Karaman (Eski Manisaspor Teknik Direktörü)

Serkan Acar (Fenerbahçe Kulüp Müdürü)

Zafer Önder İpek (Eski Gençlerbirliği Kulüp Müdürü)

Alaaddin Yıldırım (Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi)

Hasan Çetinkaya (Fenerbahçe Profesyonel Takımlar İdari Menajeri)

Gökçek Vederson (Bursapor Futbolcusu)

Güde Fazıl Özdemir (Lisanslı Futbolcu Temsilcisi)

Zafer Tüzün (Eskişehirspor Teknik Danışmanı)

Beşir Acar (Mersin İdman Yurdu Asbaşkanı)

Yılmaz Vural (Konyaspor Teknik Sorumlusu)

Sezer Öztürk (Eski Eskişehirspor Futbolcusu)

Emanuel Emenike (Eski Karabükspor Futbolcusu)

Mahmut Boz (Gençlerbirliği Futbolcusu)

Mehmet Yıldız (Eski Sivasspor Futbolcusu)

Levent Eriş (Eski Boluspor Teknik Sorumlusu)

Sadri Şener (Trabzonspor Başkanı)

Recep Denizer (Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi)

Can Arat (İstanbul Büyükşehir Belediyespor Futbolcusu)

Önder Turacı (Kayserispor Futbolcusu)

Nevzat Şakar (Trabzon Asbaşkanı)

Osman Murat Özaydınlı (Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi)

Ekrem Okumuş (Lisanslı Futbolcu Temsilcisi)

Sadrettin Fırat Kocaoğlu (Kasımpaşaspor Futbolcusu)

Zafer Demiray (Eski Körfezspor Futbolcusu)

Faruk Taşseten (Sivasspor Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet Oflaz (Sivasspor İkinci Başkanı)

Fatih Hocaoğlu (Giresunspor Genel Müdürü)

Murat Öztürk (Fenerbahçespor Kaleci Antrenörü)

Semih Şentürk (Fenerbahçespor Futbolcusu)



Soruşturmaya göre yeni sevk işlemleri de gerçekleşecektir. Federasyon en iyi kararı vermek için çalışmaları sürdürmektedir."



Soruları yanıtlayan Aydınlar, Etik Kurulu'nun yapacağı çalışmayla ilgili olarak, "Etik Kurulu'nun ikinci aşamada yapacağı inceleme mevcut dosya üzerinden yapılacak ancak ilave belgeler varsa onlar da ilave edilecek. Adli kurumlarla işbirliği içerisinde soruşturmayı yürütüyoruz" dedi.

Bazıları radikal kararlar bekliyor



Aydınlar, "Bazı kişiler çok radikal kararlar almamızı bekleyebilirler. Bizim sorumluluklarımız var. Biz Türkiye'nin futbolundan sorumluyuz. Bir karar alırken bütün yönleriyle irdeleyerek almalıyız. Vereceğimiz kararlar bu doğrultuda olacaktır." diye konuştu.

UEFA yaptırımı söz konusu değil



Aydınlar UEFA süreciyle ilgili olarak, "Şu anda UEFA'nın yapacağı bir yaptırım söz konusu değil. Savunma hakkı sağlandıktan sonra karar vereceğiz. Verilmiş bir karar yok" dedi.

Talimatta değişiklik düşünmüyoruz





Aydınlar talimatta bir değişiklik düşünmediklerini söyledi.



Delillere ilişkin konuşan Aydınlar, "Yargı tarafından tutukluluk kararına yetecek belge olabilir ama bizim için yeterli olmayabilir. Yeterli delil ve belge yoktu, o yüzden karar verilmedi" dedi.

Karar alınırken baskı yok



Aydınlar karar alırken baskı görüp görmediklerine ilişkin olarak, "Hiçbir baskı söz konusu değil. Biz burada bu süreci en doğru, en adil şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Burada alacağımız kararla tüm kesimleri mutlu etmemiz mümkün değil. Herkes dilediği yere çekebilir. Hiçbir çekincemiz yok" diye konuştu.





Kendisini şüpheli gören katılmayabilir



Aydınlar, takımların Avrupa'daki seyrine ilişkin soruya, "Kendilerini şüpheli görenler varsa şimdi de katılmayabilirler. Suçlu olurlarsa UEFA gereken cezayı verecektir. O konunu muhatabı ismi geçen kulüplerdir" şeklinde yanıt verdi.



Aydınlar, sözlerini "İddianamenin ortaya çıkması, mahkemece kabul edilmesi gerekiyor. Sonra savunmaların alınması gerekiyor. Bu süreci hep birlikte izleyelim" şeklinde tamamladı.

31 kişi tutuklanmıştı



3 Temmuz'da başlayan şike soruşturmasında aralarında kulüp başkanı, yönetici, futbolcu ve teknik direktörlerin de bulunduğu 31 kişi tutuklanmıştı.



