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Spor

Federasyon Başkanlığı için 20 aday var ama en fazla 4 aday yarışacak

Dün adaylık başvurusu yapan Kürşad Tüzmen'in bugün itibariyle adaylıktan çekilmesiyle 27 Şubat'taki seçim için 20 aday kaldı.

21 Şubat 2012 19:04

T24- TFF’nin Genel Kurulu öncesi aday enflasyonu ortaya çıktı. 21 kişi adaylık dilekçelerini sundu ama 302 delegeli kongre günü ‘61 imzalı teklif’ şartı nedeniyle en fazla 4 isim yarışabilecek. Bu arada dün adaylık başvurusu yapan Kürşad Tüzmen, bugün itibariyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Böylelikle 27 Şubat'taki seçim için 20 aday kaldı.

Haber Türk'ün haberine göre, TFF’nin 27 Şubat’ta yapılacak genel kuruluna Süper Lig’den 13 kulübün desteğini arkasına alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören’in yanı sıra Federasyon eski yöneticisi Ata Aksu da göreve talip oldu. Ancak statü gereği delegelerden 5’te 1 destek şartı olduğu için bu 20 isimden ancak 4’ü seçimde yarışabilecek.

Mehmet Ali Aydınlar’ın ardından yeni TFF’nin yeni başkanını belirleyecek olan 27 Şubat’taki olağanüstü kongre için adaylık süresi dün sona erdi.

Kongreye ‘tek aday’la gidilmesi yönündeki çabalara karşın ‘aday enflasyonu’ ortaya çıktı. Peki Genel Kurul’da 20 aday mı yarışacak. Bu mümkün değil. Çünkü Futbol Federasyonu Ana Statüsü gereği Genel Kurul’da beşte bir oranında yazılı teklifi Divan Başkanlığı’na sunamayan kişiler aday olamayacak. Yani 302 kişinin oy hakkı bulunduğu için adayların, en az 61 üyenin imzasıyla dilekçe vermeleri gerekiyor. Her delegenin sadece bir başkan adayının dilekçesine imza koyma zorunluluğu için matematiksel olarak en fazla 4 aday 27 Şubat’taki genel kurulda başkanlık için sandıktan çıkan sonucu bekleyecek.

İŞTE 20 ADAY:

1-Ahmet Ata Aksu

2-Erdal Alkış

3-Kerem Mahmut Canlı

4-Erdal Çilek

5-Yıldırım Demirören

6-Yılmaz Göbel

7-Nedim Güneş

8-Dr. Bülent Gürkut

9-İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu

10-Necati Harman

11-Tekin Işıklıgil

12-Mehmet Kara

13-Semi Kopuz

14-Zafer Murat Mermer

15-Ayhan Sağaltıcı

16-Ümit Sarıkaya

17-Mehmet Selçuk

18-Adil Yazıcıoğlu

19-Zeki Yürekli

20-Hasan Zinni

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