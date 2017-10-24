Federal Alman Meclis Başkanlığı'na Schäuble seçildi

24 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından Federal Alman Meclisi bugün ilk kez toplandı. Federal Alman Meclisi'nin ilk gündem maddesi, meclis başkanının seçilmesi oldu.

En kıdemli üye Hür Demokrat Partili (FDP) Hermann Otto Solms başkanlık ettiği oturumda, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Wolfgang Schäuble 501 milletvekilinin oyu ile Federal Alman Meclis başkanlığına seçildi. 173 milletvekili red oyu verdi, 30'u ise çekimser oy kullandı. Bir oy ise geçersiz sayıldı. 709 sandalyeli Federal Alman Meclisi'nde yapılan başkanlık seçimlerinde 705 milletvekili oy kullandı.

1972 yılından beri kesintisiz olarak milletvekili olarak görev yapan Schäuble, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, Federal Meclis genel kurulunda yapılacak tartışmalarda centilmenlik ve saygının unutulmaması çağrısında bulundu.

Kendi yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak, "tahrik ve kriz duygusunun yeni olmadığını" belirten Schäuble, önümüzdeki yıllarda yaşanacak tartışmaları da soğukkanlılıkla karşılayacağını ifade etti. Schäuble, "Demokrasimizin kalbi parlamentoda atıyor" dedi.

Deneyimli siyasetçi Schäuble, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonunda Maliye Bakanı olarak görev yapıyordu.

AfD'nin başkanvekili adayına tepki

Bugünkü oturumda meclis başkanının yanı sıra başkanvekilleri de seçiliyor. Federal Meclis'te temsil edilen her partiden bir adayın seçilmesi öngörülüyor.

Ancak sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) adayı Albrecht Glaser'in diğer parti grupları tarafından boykot edilmesi bekleniyor. Glaser, İslam'ı "dinden ziyade siyasi bir ideoloji" olarak tanımlayan 75 yaşındaki Glaser, "İslam'ın özgürlüklere saygı duymadığını ve bu nedenle Müslümanlara din özgürlüğü tanınamayacağını" savunarak tepki toplamıştı. Yeşiller, liberal Hür Demokrat Parti ve Sol Parti, Glaser'in adaylığına karşı çıkmıştı. Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin önde gelen isimleri de Glaser'in adaylığını desteklemeyeceğini açıkladı. Glaser, 40 yıllık CDU üyeliğinin ardından partisinden 2012 yılında istifa ederek, 2013'te AfD'nin kurucuları arasında yer almıştı.

dpa/AFP/JD/ÖA

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