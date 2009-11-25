FED'e göre istihdam yavaş artacak

ABD Merkez Bankası FED'e göre, ABD ekonomisinde toparlanmaya ilişkin güvende artış var ancak, işsizlikteki düzelme yavaş seyredecek.

FED'in 3-4 Kasım'daki kurul toplantısının tutanaklarına göre, ekonominin tam olarak eski sağlıklı durumuna dönmesi ve işsizlik sorununun çözülmesi 5-6 yıl sürecek.

Tutanaklarda, faizlerin sıfır düzeyine yakın tutulmasının finans piyasalarındaki spekülatif hareketler ve balonlara sebep olabileceği uyarısı yapıldı.

FED tutanaklarına göre, ABD ekonomisindeki daralma bu yıl yüzde 0,4 ile 0,1 düzeyinde olacak. Eski tahminlerdeki daralma ise yüzde 1 ile 1,5 aralığı olarak açıklanmıştı.

FED, gelecek yılki büyüme oranında da iyileşmeye gitti. Daha önce yüzde 0,8-4 bandındaki büyüme tahmini yüzde 2-4 bandına yükseltildi.

Halen yüzde 10,2 olan işsizlik oranının yüzde 10,6'ya çıkabileceğine de dikkat çekildi.

Tutanaklarda, enflasyonun kontrol altında olduğu ve gelecek yıl biraz artış gösterebileceği vurgulandı.