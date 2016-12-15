T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Fed'den bir yıl sonra ilk faiz artırımı

ABD Merkez Bankası Fed 0,25 puanlık faiz artırımına gitti. Fed Başkanı Janet Yellen, Trump'ın kamu harcamalarını artırıcı ekonomi politikalarının uygulamaya geçmesi halinde faiz artırımlarının devam edebileceğini söylüyor.

15 Aralık 2016 01:05

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son faiz kararı toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak 0,25 puanlık faiz artırımına gitti ve faiz bandını yüzde 0,5-0,75 aralığına çıkardı. Fed son faiz artırımını Aralık 2015'te, yine 0,25 puan ile gerçekleştirmişti.

Fed'den gelecek faiz artırımı beklentileriyle ABD Doları, Kasım ve Aralık aylarını hızlı değer kazancıyla geçirmişti.

Faiz artırımının ABD varlıklarının getirisinin yükselmesine neden olması ve Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda yatırımları bulunan yatırımcıların, bu varlıkları satıp ABD'de alım yapmasına yol açması bekleniyordu.

Fed, faiz kararını alırken özellikle enflasyondaki gelişmelere ve tarım dışı istihdamdaki tabloya dikkat ediyor.

Son aylarda her iki göstergede de kayda değer iyileşme gözleniyordu. Tarım dışı istihdamda artış son açıklanan Ekim ayında 178 bin seviyesindeydi.

Ülkede işsizlik ise yüzde 5 seviyesinin altına inmiş durumda.

ABD'de yıllık enflasyon ise Temmuz ayından bu yana yükselişte. Ekim verisi enflasyonun yüzde 1,6'ya kadar yükselerek Fed'in hedefi olan yüzde 2 seviyesine yaklaştığını göstermişti.

Fed Başkanı Janet Yellen, ABD başkanlık seçiminin ardından yaptığı açıklamalarda, 2017'de daha fazla faiz artırımının gelebileceğini söylemişti.

Yellen, ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump'ın istihdam yaratacak kamu altyapı projelerine verdiği önemin enflasyon tehlikesi yaratabileceğini, ekonomi politikalarının bu şekilde oluşması durumunda faiz artırımlarının devam edebileceğini ifade etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Merkez Bankası FedFed Başkanı Janet Yellen TrumpMerkez BankasıFedAralıkABD Doları KasımABDTürkiyeTarımEkimTemmuzBaşkanı Janet Yellen ABDDonald Trump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24