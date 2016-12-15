Fed'den bir yıl sonra ilk faiz artırımı

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son faiz kararı toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak 0,25 puanlık faiz artırımına gitti ve faiz bandını yüzde 0,5-0,75 aralığına çıkardı. Fed son faiz artırımını Aralık 2015'te, yine 0,25 puan ile gerçekleştirmişti.

Fed'den gelecek faiz artırımı beklentileriyle ABD Doları, Kasım ve Aralık aylarını hızlı değer kazancıyla geçirmişti.

Faiz artırımının ABD varlıklarının getirisinin yükselmesine neden olması ve Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda yatırımları bulunan yatırımcıların, bu varlıkları satıp ABD'de alım yapmasına yol açması bekleniyordu.

Fed, faiz kararını alırken özellikle enflasyondaki gelişmelere ve tarım dışı istihdamdaki tabloya dikkat ediyor.

Son aylarda her iki göstergede de kayda değer iyileşme gözleniyordu. Tarım dışı istihdamda artış son açıklanan Ekim ayında 178 bin seviyesindeydi.

Ülkede işsizlik ise yüzde 5 seviyesinin altına inmiş durumda.

ABD'de yıllık enflasyon ise Temmuz ayından bu yana yükselişte. Ekim verisi enflasyonun yüzde 1,6'ya kadar yükselerek Fed'in hedefi olan yüzde 2 seviyesine yaklaştığını göstermişti.

Fed Başkanı Janet Yellen, ABD başkanlık seçiminin ardından yaptığı açıklamalarda, 2017'de daha fazla faiz artırımının gelebileceğini söylemişti.

Yellen, ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump'ın istihdam yaratacak kamu altyapı projelerine verdiği önemin enflasyon tehlikesi yaratabileceğini, ekonomi politikalarının bu şekilde oluşması durumunda faiz artırımlarının devam edebileceğini ifade etmişti.