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Ekonomi

FED'den ABD'deki Avrupalı bankalara denetim LONDRA (A.A)

18 Ağustos 2011 19:21

-FED'den ABD'deki Avrupalı bankalara denetim LONDRA (A.A) - 18.08.2011 - ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupalı büyük bankaların ABD'de bulunan birimlerindeki denetimini yoğunlaştırıyor. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Fed'in, Avrupa'nın büyük bankalarının ABD'de faaliyet gösteren birimlerdeki incelemesini artırması Avrupa'nın borç krizinin ABD bankacılık sistemine yayılabileceği endişelerinin arttığını gösteriyor. Avrupalı bankaların ABD'deki operasyonlarını denetleyen New York Fed'in, artan finansal baskılara kırılganlığını ölçmek için bu bankalarla kapsamlı toplantılar düzenlediği belirtilen haberde, Fed'in bankalardan, ABD'de günlük faaliyetlerini yürütmek için gerekli fonlardan yararlanıp yararlanmadığı konusunda daha fazla bilgi istediği ve bazı durumlarda bankaları ABD'deki yapılarını gözden geçirmeye teşvik ettiği kaydedildi. New York Fed yetkililerinin, Avrupalı bankaların ABD'de karşı karşıya kaldığı fonlama güçlüğü konusunda ''çok kaygılı'' olduğu ifade edilen haberde, Fed yetkililerinin, son zamanlarda fon durumlarını görüşmek için Avrupalı bankaların ABD'deki yöneticileriyle toplantılar düzenlediği ve Avrupalı bankaların merkezlerinin bulunduğu ülkelerdeki piyasayı düzenleme kurumlarıyla temas halinde olduğu bildirildi. Aralarında Fransız Societe Generale, Alman Deutsche Bank ve İtalyan UniCredit bankasının bulunduğu Avrupa'nın bazı büyük bankalarının ABD'de önemli operasyonları bulunduğu ve bu operasyonları finanse etmek için borçlanmaya bel bağladığı, piyasa düzenleyici kurumların özellikle bu bankalara odaklandığına dair bir işaret bulunmadığı kaydedildi. Piyasa düzenleyici kurumların, Avrupalı bankaların ABD'deki birimlerinin fonlarının bitebileceği bir sorunla karşılaşması olasılığına karşı kendilerini korumaya çalıştığına işaret edilen haberde, bu kurumların son zamanlarda Avrupalı bankalara ABD'deki birimlerini kendini finanse edecek organizasyonlara dönüştürmesi için baskılarını artırdığı vurgulandı. 

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