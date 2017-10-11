Fed tutanaklarından ne bekleniyor?

Fed yetkilileri, geçtiğimiz ay bu yıl bir kez daha faiz artırılacağı yönündeki tahminlerini sürdürdü. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantı tutanakları, Çarşamba günü ABD saatiyle 14:00'da yayınlanacak.

Bloomberg'ün haberine göre, yatırımcılar, Başkan Janet Yellen'ın Eylül ayının sonlarında bulunduğudu "parasal sıkılaşmada fazla kademeli olma konusunda temkinli olduğu" açıklamasının ardından Fed'in Aralık ayında faiz artırmasına yüzde 80 ihtimal veriyor.



Eski Fed ekonomisti ve Johns Hopkins Üniversitesi'nde ekonomi profesörü Jonathan Wright, "Tutanaklar, Aralık ayında faiz artışı beklentileri yönünde sinyal verecek ve belirgin bir olumsuz sürprizle karşılaşılmayacak" dedi ve "Tutanakların en ilginç kısmının, finansal istikrar endişelerine ilişkin yorumlar olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



19-20 Eylül toplantısındaki tahminlere göre, 16 Federal Açık Piyasa Komitesi katılımcısından 12'si, bu yıl bir kez daha faiz artışına gidilmesini savunuyor.



Tutanaklarda, finansal istikrar tartışmaları ön planda olabilir. Yellen ve Lael Brainard'ın da içerisinde bulunduğu bir takım yetkililer, finansal risklere değindi. Haziran ayı toplantı tutanaklarında ise, yetkililer, hisse fiyatlarını "yüksek" olarak değerlendirdi ve "yatırımcılar arasında artan risk toleransının varlık fiyatlamalarının daha geniş bir çapta yükselmesine katkıda bulunduğu" konusundaki endişelerini belirtti.



Enflasyon tartışmaları



Bunun yanında, yetkililer, geçtiğimiz ayki toplantılarında, 16 yılın en düşük seviyesine inen işsizliğe rağmen enflasyonun neden yükselmeyi başaramadığı tartışmalarının üzerinden geçti.



Fed yetkilileri, Eylül ayında, bu yıl ve gelecek yıl için çekirdek enflasyon beklentilerini hafifçe aşağı çekti ve medyan tahminler, yüzde 2'lik hedefe ulaşılması için 2019 yılını gösterdi.



Wells Fargo Securities'de üst düzey ekonomist Sam Bullard, "Enflasyon tartışmaları ve bunun gelecekte izlenecek politikalara etkisi, muhtemelen listenin en başında olacak" şeklinde konuştu.