Fed tutanaklarında bilanço daraltma mesajı

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 15-16 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.

Tutanaklarda 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Birçok yetkilinin bir ya da daha fazla 50 baz puanlık artışın garanti olduğu yönünde fikir belirttiği de görüldü.

Bilanço daraltma planının Mayıs toplantısında onaylanması beklentisi de öne çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), 16 Mart tarihindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, 2018 Kasım ayından bu yana ilk kez faiz artışı kararı vererek politika faizini 25 baz puan artırmıştı. Bu karar ile Fed politika faizini yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti.

Diğer taraftan, yılın geri kalanı için de 6 faiz artışı yönünde sinyal veren Fed, noktasal grafiğinde özellikle yakın vade için şahin bir patika yönlendirmesi yapmıştı.

Bloomberg'de yer alan habere göre; Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Mart ayı toplantısında açıklanan karar metninde, istihdam piyasası ile ilgili olarak, "Ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinde toparlanma sürdü, son aylarda işsizlik oranı önemli ölçüde azaldı." ifadeleri kullanılmıştı. Fed bilanço daraltılması için ise önümüzdeki toplantılardan birinde FOMC'nin bilançodaki varlıkların azaltılması sürecine başlanmasını öngördüğünü açıklamıştı.

Fed ekonomik gelişmelere ilişkin projeksiyonlarını da açıkladığı karar metninde, 2022 için Aralık ayında yüzde 4 olarak açıklanan büyüme beklentisi yüzde 2,8'e çekmişti. 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2 olarak açıklanırken, 2024 büyüme beklentisi ise yüzde 2 olarak korunmuştu.

Diğer taraftan, 2022 ve 2023 işsizlik beklentileri yüzde 3,5 seviyesinde kalırken, 2024 işsizlik beklentisinde ufak bir düzeltme yaşanmıştı.

Powell'dan değerlendirme

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Mart ayı toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu.

Powell, kararın ardından yaptığı açıklamalarında, "Bilançomuzu önümüzdeki toplantılardan birinde azaltmaya başlayacağız. Ekonomik aktivite geçen yıl güçlü bir şekilde yüzde 5,5 oranında arttı. Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edilmesi ve bununla alakalı olaylar ekonomik aktiviteyi aşağı yönlü baskılasa bile Federal Açık Piyasa Komitesi katılımcıları güçlü bir büyüme öngörmektedir." ifadelerini kullanmıştı.