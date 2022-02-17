Fed tutanakları, bankanın faiz oranını artırmaya hazır olduğunu ortaya koydu

Tutanaklarda, enflasyonun Covid-19 salgınından etkilenen sektörlerin ötesine ve daha geniş ekonomiye yayılmaya başladığı kaydedildi.

Yetkililerin varlık alımlarının yakın zamanda tamamlanması gerektiği görüşünü de koruduğu belirtilen tutanaklarda, üyelerin çoğunun varlık alımlarının geçen yıl aralık ayında açıklanan takvime göre azaltılmaya devam edilmesini ve mart ayının ilk yarısında sona erdirilmesinden yana olduğu kaydedildi. Bilançoda daralmaya gidilmesi konusunda kesin karar yok

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin bilançoda daralmaya gidilmesi konusunda ise belirli bir karar almadığı, üyelerin bilanço boyutunda önemli bir küçülmeye gidilmesinin muhtemelen uygun olacağını gözlemlediği aktarıldı.

Toplantı tutanaklarında, "Birkaç katılımcı, koşulların muhtemelen bu yıl içinde bilançonun boyutunu küçültmeye başlamayı gerektirebileceği yorumunda bulundu." ifadesi yer aldı.