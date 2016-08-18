Fed tutanakları: ABD'li yetkililer faiz artırımında ayrıştı

Amerikan Merkez Bankası Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Mart ayında düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Tutanaklara göre, Fed yetkilileri faizlerin kısa vadede artırılıp artırılmayacağı konusunda ayrıştı.

Bazı yetkililer kısa vadede faiz artırımının gerekli olduğunu söylerken, bazı yetkililer Temmuz ayında faiz artırımına destek çıktı.

"Üyeler genel olarak faizlerleri değiştirmeden önce, istihdam piyasasındaki ivmeyi ve ekonomik aktiviteyi ölçmek adına, daha fazla verinin toplanmasının akıllıca olacağı konusunda hemfikirdi."