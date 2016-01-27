FED toplantısı öncesi dolarda son durum ne?

Petrol fiyatlarının seyri gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam ederken, dolar/TL bu sabah 3.01 civarında işlem görüyor. Piyasalar ise bu akşam açıklanacak olan FED faiz toplantısı sonuçlarına odaklandı.

Dün saat 17.06'da 3.0075/3.0080 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 09.00'da 3.0089/3.0137 seviyesinde işlem görüyordu.

Euro/TL ise 3.2669/3.2723 seviyesinde işlem görüyor.

Destek Menkul Değerler'in bu sabahki notunda dolar/TL'de psikolojik 3.00 seviyesinin altına sarkma gözlemlenirse 2.99-2.98 destek noktalarının test edilebileceği, işlemlerin 3.01 üzerinde yoğunlaşması halinde ise 3.02-3.03 seviyelerinin görülebileceği belirtildi.

FED'den gelecek sinyaller kritik

ABD Merkez Bankası'nın (FED) Aralık'ta yaklaşık 10 yıl aradan sonra yaptığı ilk faiz artırımının ardından bu akşam saat 21.00'de yapacağı açıklamada vereceği sinyaller, özellikle gelişmekte olan piyasaların seyri için önemli olacak.

Yurtiçinde açıklanacak önemli bir verinin bulunmadığı bugün, Fed öncesinde ise saat 17.00'de açıklanacak olan ABD yeni konut satışları izlenecek.

Düşen petrol fiyatları ve gittikçe kötüleşen Çin ekonomik görünümünün ekonomi politikalarını nasıl etkileyeceğini görmek için FED'in Ocak toplantısına bakmak yeterli olacak. Küresel büyümenin yavaşladığına yönelik endişeler yaklaşık son 10 yılın ardından ilk defa Aralık ayında faiz artıran FED'in ileride yapacağı faiz artışlarındaki hızın sorgulanmasına yol açıyor.

Martta faiz artışı beklentisi azaldı

FED'in mart ayında faizleri artıracağına dair beklentiler şimdiden azalmaya başlarken, Reuters anketine katılan ekonomistler daha önce 2016 yılı için dört faiz artışı beklerken, bu beklentiler şimdi üçe düştü.

Asya yine ekside

Asya borsaları bazı göstergelerin temkinli olunması gerektiği sinyallerini vermesi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün yeniden kendini göstererek bugün açıklanacak olan FED faiz toplantısı sonucu öncesinde hassasiyeti artırmasıyla beraber erken saatlerde gerçekleştirdiği kazançları geri verdi.

Petrol fiyatları kâr satışlarının ardından bugün yüzde 2'ye varan değer kayıpları yaşarken, petrolün varil fiyatı yeniden 30 dolara doğru geriledi. Petrol fiyatlarındaki gerilemede ABD ham petrol stoklarındaki artış ve Çin ekonomisine yönelik endişeler de etkili oldu.

Brent ham petrolün varil fiyatı 51 sent değer kaybederek 31.29 dolara inerken, seans içerisinde 31.20 dolara kadar geriledi.