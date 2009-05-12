FED: Stres testi vatandaşların güvenini artırmalı

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, 19 büyük bankanın katıldığı stres testinin ABD bankacılık sistemine olan güveni artırması gerektiğini söyledi.



Bernanke, stres testi işleminin, bankaların gelecekteki kayıpları ve sermaye ihtiyaçları konusunda üzerlerine yüklenen belirsizliğin düşürülmesi konusunda yardımcı olacağını ancak bunun zaman alacağını belirtti.



Stres testi sonuçlarına göre, Bank of America, Wells Fargo & Co ve Citigroup'un da içinde bulunduğu 10 banka, sermayesini toplam 75 milyar dolar artıracak. Geriye kalan 9 bankanın ise sermayesi yeterli bulundu.



Devlet sermayesinin hızla küçülmesiyle birlikte, 2 ya da 3 yıl içinde bankacılık sisteminin sağlığına kavuştuğunu görmeyi umduklarını ifade eden Bernanke, yaşanılanların, sadece tek tek şirketlerin güvenlik ve sağlamlığının değil bütün mali sistemin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu kaydetti.



