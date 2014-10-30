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Ekonomi

FED, piyasaya para sürmeyi bitirdi, dolar 2,22 lirayı geçti

Fed'in dün sona eren iki günlük para politikası kurulu toplantısının ardından aylık tahvil alım programını sonlandırdığını açıkladı

30 Ekim 2014 12:00

ABD Merkez Bankası (Fed) tahvil alımları yoluyla piyasalara milyarlarca dolar sürmeyi bu ay itibarıyla sonlandırdı. Piyasalara yeni kaynak akışının tamamen durması ve faiz artırımlarının çok da ertelenmeyeceğine ilişkin işaretlerle, tatilde küresel piyasalarda 2,20 liranın altına inen dolar, yeni günün ilk işlemlerinde 2,22 lirayı da aşarak 2,2220 liraya kadar çıktı.

Fed açıklamasında, ABD istihdam piyasasındaki durgunluk için kullandığı "belirgin" ifadesini bu kez kullanmadı ve böylece ekonomideki beklentilere duyduğu güveni ortaya koydu. Açıklamada piyasalardaki dalgalanmalar, Avrupa'da büyümeye ilişkin sorunlar ve zayıf enflasyon görünümünün; işsizlik ve enflasyon hedeflerindeki ilerlemeyi olumsuz etkilemesinin beklenmediği belirtildi. "Komite ekonominin genelinin yeterli güce sahip olduğu görüşünü korumaktadır" denilen açıklamada, faiz artırımlarının "zamanlama ve hızının" da ekonomik verilere göre belirleneceği ifade edildi.

Fed tahvil alımlarının bu ay sonlandırılmasının ardından borçlanma maliyetlerinin "uzunca bir süre" daha sıfıra yakın seviyede tutulacağı söylemini korusa da, kullanılan yeni ifadeler yeni bir rejime işaret etti. Piyasa uzmanları, piyasalarda son dönemde yaşanan büyük dalgalanmalara rağmen Fed'in faiz artırımı yoluyla sıkılaştırma konusunda kararlı olduğuna dikkat çekiyor.

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