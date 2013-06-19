FED öncesi altın, geçtiğimiz 3 haftanın en düşüğünde

Spot altın dün ons başına 1,361.08 dolar ile 23 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra, bugün Singapur saati ile 09:532te, 1,365.22 dolara geldi. Dünyanın en büyük altın destekli exchange traded fonu (ETF) SPDR Gold Trust'taki altın varlıkları dün 1,001.66 tona inerek, Şubat 2009'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Altın, Fed'in, ABD ekonomisinde iyileşme olması durumunda, parasal teşvikleri azaltacağı endişelerinin arttığı bir ortamda, bazı yatırımcıların metalin değer koruma özelliğine ilşikin güvenlerini kaybetmesi ile birlikte, bu yıl yüzde 18 değer kaybetti. Bugün iki gün süren toplantısını sonuçlandıracak olan Fed, ekonomiyi desteklemek için, her ay 85 milyar dolar tutarında Hazine tahvili ve mortgage destekli tahvil alımı yapıyor.

Çin'in borsaya kote en büyük aracı kurumunun bir birimi olan CITIC Securities Futures Co.'nun analistlerinden Xiang Nan, "Altın, hiç kimsenin Fed toplantısı sonuçlanmadan önce pozisyon almak istememesinden dolayı banta sıkışmış durumda," dedi ve "Yatırımcılar, Fed'in parasal teşvikler konusunda ne söylemek zorunda kaldığını yakından izleyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos vadeli altın kontratları, New York Comex piyasasında, fazla değişmeyerek ons başına 1,367.30 dolarda kaldı. Fed Başkanı Ben S. Bernanke, 22 Mayıs'ta, istihdam piyasasının "sürdürülebilir iyileşme" göstermesi durumunda, Fed'in teşvikleri daraltabileceğini söyledi. Bernanke, bugünkü toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapacak.

Spot gümüş dünkü seviyesi olan ons başına 21.68 doalrdan bugün 21.691 dolara geldi. Spot platin fazla değişmeyerek ons başına 1,436.65 dolarda kalırken, palladyum yüzde 0.2 düşerek ons başına 707.65 dolara indi.