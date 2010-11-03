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Ekonomi

FED KARARINI AÇIKLADI WASHINGTON (A.A)

03 Kasım 2010 23:40

-FED KARARINI AÇIKLADI WASHINGTON (A.A) - 03.11.2010 - ABD Merkez Bankası (FED), gösterge faiz oranını değiştirmedi. FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yaptığı toplantıda, yüzde 0-0,25 aralığındaki gösterge faiz oranını sabit tutma kararı aldı. İki gün süren toplantının ardından yapılan açıklamada, FED yetkililerinin, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla 2011 yılı Haziran ayı sonuna kadar 600 milyar dolar tutarında uzun ve orta vadeli hazine bonosu ve tahvil satın alınmasına karar verdikleri bildirildi. Açıklamada, ABD ekonomisinde toparlanma hızının hala yavaş olduğuna dikkat çekilerek, FED'in kredi musluklarının açılmasını teşvik etmek ve işsizlikle boğuşan ekonomiyi desteklemek için ayda ortalama 75 milyar dolar tutarında yeni hazine bonosu ve tahvil alımı gerçekleştireceği belirtildi. FED'in hazine bonosu ve tahvil alım programını ihtiyaç oldukça ayarlayacağı vurgulanan açıklamada, 2011 yılı ikinci çeyreğine kadar 250-300 milyar dolar tutsat (mortgage) ürünlerine yeniden yatırım yapmayı planladığı ifade edildi. Açıklamada, üretim ve İstihdamda toparlanma hızı yavaş olmaya devam ettiği belirtilerek, ülkede çekirdek enflasyonun son çeyreklerde aşağı yönlü bir trend izlediği ve enflasyon konusunda ilerlemenin hayal kırıklığı yaratacak şekilde yavaş olduğu vurgulandı. FED, Aralık 2008-Mart 2010 arasında uyguladığı ilk tahvil alım programında, 1,75 trilyon dolar tutarında tahvil almıştı.

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