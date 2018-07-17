Fed: Kademeli faiz artışı en iyi yol

Fed Başkanı Jerome Powell ABD Kongresi'ndeki sunumunda kademeli faiz artışının şu an için en iyi yol olduğunu söyledi.



Powell açıklamasında "istihdam piyasası güçlüyken, enflasyon hedefe yaklaşırken ve görünüme ilişkin riskler dengeliyken FOMC, şu an kademeli faiz artışlarını sürdürmenin en iyi yol olacağına inanıyor" ifadesini kullandı.



Powell işsizlik oranın daha da düşmesini beklediklerini, Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye yakın tutmak için de mücadele edeceğini belirterek "Enflasyonu yüzde 2'ye yakın tutma hedefiyle yakından izlemeye devam edeceğiz." dedi.



Powell devam eden ticaret savaşlarının ve Trump'ın vergi indirimlerinin etkilerinin temel belirsizlikler olduğunu savundu.



ABD ekonomisinin sağlam hızda büyüdüğünü belirten Powell ücretlerin de geçen yıla kıyasla daha hızlı arttığını belirtti.



Bazı faktörlerin de pozitif görünüme katkıda bulunduğunu kaydeden Powell "Finansal koşullar büyüme için olumlu, bankacılık sistemi kriz öncesinden çok dah güçlü,, mali politika destekleyici" ifadelerini kullandı. Başkan, küresel ekonomide görünümün de dünyanın bazı bölgelerindeki belrisizliklere rağmen güçlü kaldığını vurguladı.