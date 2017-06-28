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Ekonomi

Fed: Finansal kriz beklemiyoruz

Fed Başkanı Yellen bankaların çok daha güçlü olduğunu ve yeni bir finansal kriz beklemediğini belirtti

28 Haziran 2017 01:24

Fed Başkanı Janet Yellen Londra'da konuşma yaptı. Yellen bankaların çok daha güçlü olduğunu belirtti. Yellen Fed'in almış olduğu önlemler sayesinde çok uzun bir süre finansal krizin olası olmadığını söyledi.

Başkan, Fed'in krizlerden dersler çıkardığını ve sistemdeki riskleri bulmakta konusunda tedbirli olduklarını kaydetti. Yellen verimlilik artışının yavaş, gelirlerin de durağan olduğunu dile getirdi. Enflasyon beklentilerinde bir miktar gerileme olduğunu söyleyen Yellen bazı varlık değerlemelerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Yellen, faiz artışında kademeli yol izleyecekleri söylemini yineledi.

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