FED: “Faizdeki düşüş sorunu çözmeyecek”

Küresel piyasalardaki krizin önüne geçmek amacıyla ABD Merkez Bankası (Fed) ile Avrupa Merkez Bankası (AMB), İngiltere, İsviçre, Kanada ve İsveç merkez bankaları faiz oranlarını yüzde 0,5 indirdi.



Çin Merkez Bankası da faiz oranını yüzde 0,27 azaltarak yüzde 6,93'e çekerken, Japonya Merkez Bankası ise yüzde 0,5 olan faiz oranını değiştirmedi, ancak merkez bankalarının ortak hareket etmesini destekledi.



Fed, yaptığı açıklamada, "Mevcut ekonomik veriler son aylarda ekonomik faaliyetin hızının önemli ölçüde yavaşladığını gösteriyor" dedi.



Enflasyonun halen yüksek seyrettiğini vurgulayan Fed, ancak son zamanlarda enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki düşüşün enflasyon riskini hafiflettiğine dikkati çekti.



Fed, faiz indirimi kararının oy birliğiyle alındığını ve fiyat istikrarını desteklemeye yardımcı olacak enflasyon beklentilerinin azaldığını bildirdi.



Açıklamada, "Son zamanlarda finansal krizin şiddetlenmesi büyümede aşağı yönlü riskleri artırdı" denildi.



İngiltere Merkez Bankasından yapılan açıklamada da "faiz oranlarının düşürülmesinin finansal piyasalardaki mevcut sorunları çözmesinin beklenemeyeceği ve bankacılık sektörünün sermayesinin önemli oranda yükselmesinin gerektiği" ifade edildi.



Japonya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 6 merkez bankasının kararının memnuniyetle karşılandığı, hareketin, ülkelerin mali sistemlerine ve ekonomilerinin istikrarının sağlanmasına katkıda bulunmasının umulduğu belirtildi.



Açıklamada, Japon mali sisteminin diğer sanayileşmiş ülkelerle kıyaslandığında daha istikrarlı olduğu, buna karşılık bankanın devam eden krizle boğuşan diğer ülkelerle yakın işbirliği sözü verdiği kaydedildi.



Bu arada Çin Merkez Bankası ilk kez diğer merkez bankalarıyla aynı zamanda faiz oranının değiştirdiğini açıkladı.



Avrupa Borsaları



Merkez bankalarının ortak faiz indirme hareketinin ardından İngiltere'de FTSE 100 Endeksi yüzde 0,51 artarken, diğer borsalarda düşüş eğilimi sürüyor.



Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 0,06, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,85, Amsterdam'da yüzde 1,43, Brüksel'de yüzde 2,39, Madrid'de yüzde 0,92 ve Zürih'de yüzde 1,25 değer kaybetti.

