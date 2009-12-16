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Ekonomi

FED faiz oranlarını açıkladı

16 Aralık 2009 02:00

ABD Merkez Bankası (Fed), yüzde 0 ile 0,25 aralığındaki gösterge faiz oranını değiştirmedi.

Fed'in Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki gün süren toplantısı bugün sona erdi. Fed, yüzde 0-0,25 olan gösterge faiz oranında değişikliğe gitmedi.

ABD Merkez Bankası yaptığı açıklamada, “ekonomik koşulların muhtemelen faiz oranlarını uzun bir süre olağanüstü düşük seviyelerde tutulmasını gerektireceğini” belirtti.

Fed, 16 Aralık 2008 tarihinde yüzde 0 ile 0,25 aralığına çektiği gösterge faiz oranını o tarihten bu yana değiştirmedi.

İşsizlik sorunu nedeniyle ekonomide tam bir canlanma görülünceye kadar faizleri rekor düzeyde düşük tutma politikasını sürdürmesi beklenen Fed, faizlerin zamanından önce yükseltilmesinin, ekonomideki toparlanmayı olumsuz etkileyebileceğinden kaygılanıyor.

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