Fed, faiz kararını açıkladı

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre federal fonlama faizlerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 0 - 0.25 hedef bandında bırakıldı. Aşkın rezervler üzerindeki faiz de yüzde 0.10 seviyesinde bırakıldı. Fed aynı zamanda varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Bankadan faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmiyordu.

Fed, 15-16 Eylül tarihli toplantısında ABD ekonomisinin pandemiden kaynaklı sorunlara karşı toparlanmasına yardımcı olmak için faizleri en azından 2023 yılına kadar sabit tutacağının sinyalini vermişti.

Karar oybirliği ile alınırken Fed, ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçları kullanma kararlılığını tekrarladı ve tahvil alımlarına mevcut hızda devam edileceğini belirtti.

Fed'den yapılan açıklamada, zayıflayan talebin ve düşük enerji fiyatlarının enflasyonu aşağıda tuttuğu, destekleyici para politikasında sözel yönlendirmenin sürdüğü, pandeminin ekonomik görünüm üzerinde önemli bir risk oluşturduğu, ekonominin toparlanma patikasının koronavirüs pandemisinin seyrine bağlı olduğu vurgulandı.

Ekonomik aktivitenin ve istihdamın toparlanmaya devam ettiği belirtilen açıklamada ekonomideki seviyenin pandemi öncesi seviyelerin altında olduğu ve pandeminin yakın dönemde aktivitenin, istihdamın ve enflasyonun üzerinde etkili olacağı ifade edildi.