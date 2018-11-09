Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), gösterge faiz oranını, beklentiler doğrultusunda 2,00-2,25 aralığında sabit tuttu ancak kademeli faiz artırımlarına devam edileceğinin işaretlerini verdi.

Fed'in ABD'nin ekonomisinin ve işgücü piyasasının güçlü olduğuna dair yorumu Aralık ayında faiz artırımına gidileceği yönündeki beklentiyi güçlendirdi.

Fed'in Washington'daki merkezinde Çarşamba günü başlayan ve bugün sona eren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının karar metninde, ekonomik gelişmelerin güçlü bir şekilde devam ettiğine dair açıklama yapılırken risklerin dengeli bir durumda olduğu ve işsizlik oranlarının azaldığı ve enflasyon beklentisinin çok az miktarda değiştiği belirtildi.