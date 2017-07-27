Fed faiz kararını açıkladı

Amerikan Merkez Bankası Fed, beklendiği gibi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 1,25'te bıraktı. Kararın ardından güne 3.57 ile başlayan ve gün sonunda 3.55 seviyesine gerileyen dolar/TL kurunda düşüş yaşandı.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Washington'da yapılan temmuz ayı toplantısı sona erdi. İki gün süren toplantının ardından yayınlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi, faiz oranını yüzde 1,00-1,25 aralığında tutma kararını oybirliğiyle aldı.

Metinde “ülkedeki iş gücü piyasası güçlenmeyi sürdürürken, enflasyonun gerilediği” vurgulanırken, şu değerlendirmelere yer verildi:

“İstihdam artışı yavaşlamasına karşın ortalamada yılın başından bu yana güçlüydü, işsizlik oranı düştü. Hanehalkı harcamaları son aylarda güçlendi ve ticari sabit yatırımlar yükselmeye devam etti. Son dönemde gerileyen yıllık genel ve çekirdek enflasyon ise yüzde 2 hedefinin altında seyrediyor.”

"Bilanço normalleştirme görece yakında başlayabilir"

Açıklamada, piyasaların en çok dikkatini çeken nokta ise bilanço küçültme programının zamanlamasına yönelik değişiklik oldu.

"FOMC, bilançosunu normalleştirme programına, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde, görece yakında başlamayı öngörüyor" ifadesine yer verilen bildirinin geçen ay yayınlanan bir önceki halinde "görece yakında" yerine "bu yıl" kullanılmıştı.

Analistler, söz konusu değişikliğin Fed'in 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu eylül ayında küçültmeye başlayabileceği şeklinde değerlendirdi.

Dolar karar sonrası değer kaybetti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in büyüme, enflasyon ve faiz politikasına ilişkin açıklamalarının olumlu algılanması TL'ye olumlu olarak yansırken, bu sabah güne 3.57 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL açıklamalar sonrasında 3.55 seviyelerine kadar geriledi.

Dolar/TL gün içinden en yüksek 3.5762 seviyesini, en düşük 3.5468 seviyesini gördü. Akşam saatlerinde 3.5530 seviyeleriyle günü bitiren dolar/TL kuru Fed öncesi de aynı seviyede seyrini sürdürmeye devam etti. Doların Fed açıklaması sonrasında da çok ciddi tepki vermeyeceği görüşü söz konusuydu. Dolar/TL kuru Fed açıklaması sonrasında hafif bir gerilemeyle 3.5465 seviyesine gerilerken ilerleyen dakikalarda 3.5397'ye kadar düşüşü gözlendi. Dolar/TL kuru ardından tekrar 3.54 seviyelerinde dengeledi. Dolar halen 3.53-3.54 seviyesinde seyrediyor.

Öte yandan Fed'in kararları öncesinde 1,1645 seviyesinde seyreden euro/dolar paritesi, faizin sabit tutulduğunun açıklanmasının ardından 1,1701'e yükseldi. Altının onsu ise faizin sabit tutulmasının etkisiyle kayda değer yükselişle 1.250 dolardan 1.255 dolara çıktı. Brent tipi petrolün varil fiyatı 50,82 dolardan 50,98 dolara yükseldi. Diğer taraftan, açıklama öncesi alış ağırlıklı seyreden ABD borsaları, karar metninin açıklanmasının ardından kazançlarını genişletti. 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi ise yüzde 2,31'de sabit kaldı.