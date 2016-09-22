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Ekonomi

Fed, faiz kararını açıkladı

Fed, politika faizini değiştirmedi

22 Eylül 2016 00:06

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,25-0,50 aralığında sabit bıraktı.

Habertürk’ün haberine göre, 20 Eylül Salı günü ABD'nin başkenti Washington'da başlayan Eylül ayı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki gün süren toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamaya göre, piyasa beklentileri dahilinde bir karar alan Fed, yüzde 0,25 ile 0,50 aralığındaki faiz oranlarını sabit tuttu.

Fed, geçtiğimiz yıl Aralık ayında 10 yıl aradan sonra yüzde 0-0,25 aralığındaki politika faizlerini 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti. 2016 yılı içerisinde de faizlede birden fazla artı yapması beklenmesine karşın Eylül ayı itibarıyla o hamle henüz gelmiş değil.  

Fed Başkanı Yellen, açıklamanın ardından basın mensuplarının karşısına geçerek, alınan kararları değerlendirecek.

 

 

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