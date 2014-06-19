Fed tahvil alımını 35 milyar dolara indirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), aylık 45 milyar dolarlık tahvil alım miktarını 10 milyar dolar azaltarak, 35 milyar dolara indirdi

wsj.com.tr'nin haberine göre, iki gündür devam eden Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının hemen ardından Fed'in ekonomi ve para politikasına ait beklentileri de yayınlandı. Fed üyeleri her çeyrek dönem tahminlerini güncelliyor. Mart ayındaki tahminlere kıyasla Fed yetkililerinin ABD'nin bu yılki büyümesi ile ilgili beklentilerini keskin şekilde düşürmesi dikkat çekti. Üyelerin büyük çoğunluğu merkez bankasının kısa vadeli faiz oranlarını gelecek yıl yükselmeye başlayacağı tahmininde de bulundu.

Toplantı ardından yayınlanan tahminlere göre 12 Fed üyesi şu an kısa vadeli faizlerdeki sıfır faiz oranı politikasının 2015 içerisinde değişmesini bekliyor. Mart ayındaki toplantıda bu yönde beklenti içerisinde olan üye sayısı 13 idi. Üyelerden biri faiz artışının bu yıl gerçekleşmesini beklerken üç üye bu yönde bir adımın 2016 yılında atılacağı tahmininde bulundu.

Mart ayındaki toplantıda ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8-3 büyüme gerçekleştireceği yönündeki tahminler de son toplantıda düşürüldü. Son tahminlere göre Fed yetkilileri ekonominin bu yıl yüzde 2,1 ila 2,3 arasında olmasını bekliyor. Gelecek yıllardaki büyüme ile ilgili beklentilerde ise çok büyük bir değişiklik olmadı. 2015 için büyüme beklentisi yüzde 3 ila 3,2 olurken 2016 için ise büyüme beklentisi yüzde 2,5'ten yüzde 3'e yükseltildi.

Fed yetkilileri diğer yandan istihdam piyasasında iyileşme bekliyor. Mart ayındaki tahminlerde işsizlik oranının bu yıl yüzde 6,1 ila 6,3 arasında gelmesi beklenirken Haziran ayındaki tahminlerde bu seviye yüzde 6 ila 6,1 arasına çekildi. ABD işsizlik oranı şu an yüzde 6,3 seviyesinde bulunuyor. Fed'in 2015 yılındaki işsizlik oranı tahmini ise yüzde 5,4-5,7. Yetkililer uzun vadede işsizlik oranının yüzde 5,2 ila yüzde 5,5 arasına düşeceği tahmininde bulunuyor.

Ancak Fed yetkilileri yüzde 2'lik enflasyon hedefine gelecek yıla kadar ulaşılmasını beklemiyor. 2015 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 1,5 ila 1,7 arasında. Bir sonraki yıl için ise beklenti yüzde 1,5-2 aralığında bulunuyor.