-FED ESKİ BAŞKANINDAN ABD'YE UYARI WASHINGTON (A.A) - 09.01.2011 - ABD Merkez Bankası (Fed) Eski Başkanı Alan Greenspan, politikacıların ülkenin borçlarını azaltmak için hızla gerekli önlemleri almaması durumunda, ABD'de bir borç krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Greenspan, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, Alan Simpson ve Erskine Bowles tarafından sunulan bütçenin Kongre tarafından onaylanacak bir bütçe türü olduğuna inandığını belirterek, tek sorunun bunun tahvil piyasasında yaşanacak bir krizden önce mi sonra mı onaylanması olduğunu ifade etti. Önümüzdeki iki üç yılın tahvil piyasasında ve enflasyon konusunda problem olmadan geçme olasılığının yüzde 50'den fazla olduğuna işaret eden Greenspan, ancak bunun daha yüksek olmadığını vurguladı. Greenspan, aralık ayı ortasında gelen büyümeyle ilgili olumlu sinyallerle ekonominin hız kazandığına inandığını da belirtti. Alan Greenspan, 20 yıl ABD Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürütmüş, 2006 yılında görevinden ayrılmıştı.