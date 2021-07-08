Fed, enflasyon ve diğer risklere karşı hazırlık vurgusu yaptı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (Fed) üyeleri, enflasyonda yükseliş ve diğer risklerin gerçekleşmesi durumunda Merkez Bankası'nın harekete geçmek için hazır olması gerektiği konusunda fikir birliğinde.

Fed yetkilileri, ülkedeki ekonomik toparlanmada belirgin ilerlemenin “genel olarak istenilen ölçüde olmadığı” kanısını taşırken enflasyonda yükseliş ve diğer risklerin gerçekleşmesi durumunda merkez bankasının harekete geçmek için hazır olması gerektiği konusunda fikir birliğinde oldukları görüldü.

Sözcü'nün haberine göre para dün akşam yayımlanan toplantı tutanaklarında, işsizliğin görece yüksek olduğu bir zeminde enflasyonla nasıl mücadele edileceği konusunda bir uzlaşma sağlanamadığına işaret etti.

Bazı katılımcıların bankanın tahvil alım programını azaltması için gerekli koşulların “beklediklerinden biraz daha erken” oluşacağını düşündüğü görüldü.

Fed'in yayımlanan tutanaklarda bazı katılımcılarında ekonomiden gelen verilerin net bir yöne işaret etmediğini belirtti. Aynı katılımcılar herhangi bir politika değişikliği yapılmadan önce sabırlı olunması gerektiğini ifade ettiler.