Fed dalgalanması, doları son 6 ayın zirvesine çıkardı

Fed kararının ardından küresel çapta artan dolar talebiyle yükselişe geçen dolar/TL kuru 2.23 TL'yi de geçti. Dolar öğleden sonra 2,2350 TL'ye kadar yükselerek son 6 ayın zirvesini gördü.

Piyasalarda Fed hareketliliği devam ediyor. Amerikan Merkez Bankasının (Fed) 2015 Amerikan politika faiz tahminini yükseltmesiyle dolara talep hızlanırken dolar/TL kurunda da büyük dalgalanmalar yaşanıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, sabah saatlerinde 2.2285 TL seviyesine kadar yükselen dolar öğlene kadar 2.21 TL seviyesine yükselse de öğleden sonra çıkışını hızlandırdı.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklenenden düşük çıkmasıyla birlikte doların yükselişi hız kazandı. Saat 15:30'da 2.2350 TL'ye yükselen dolar 25 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Hızlı faiz artışı endişesi

Piyasa uzmanları Fed'in faiz artırımı zamanlaması konusundaki sözcük seçimine odaklanırken, toplantı açıklamasında faiz artışı için "kayda değer zaman sonra" ifadesinin kalmasının doları düşüreceğini düşünüyordu. Ancak Fed, politika faiz tahminini yüzde 1,12'den 1,375'artırarak zamanlaması erken olmasa da hızlı faiz artıracağının sinyalini verince uluslararası piyasalarda dolarda hızlı yükseliş görüldü.

Dolar sadece TL'ye karşı değil birçok para birimine karşı değer kazanırken Global Yatırım Strateji Müdürü Gökhan Uskuay FED’in iki tane ifadesi piyasada dolar talebi yarattığına dikkat çekti. Uskuay "2015-2017 FED üyelerinin faiz tahminlerine göre; FED 2015 Haziran’da faiz artırımına başlayacak ve 2017 sonuna kadar her toplantıda 25 baz puan faiz artıracak. Diğer taraftan bu faiz artırımlarına rağmen 2015 ve sonrasına ilişkin enflasyon ve büyüme tahminleri değişmedi. FED üyelerinin beklentileri arasında bu belirsizlik ve ek olarak Yellen’in kayda değer zaman kelimesinin kayda değer bir anlamı olmadığını açıklaması etkili oldu. Dolar/TL bence artık bir gösterge değil. Euro/TL yada döviz sepeti daha iyi gösterge olabilir. TL’de yaşanan bir bozulma Dolar/TL’de yükselişi kalıcı kılabilir. TL’de genel bir değer kaybı olmadığı için merkez bankası’ndan ek sıkılaştırma ya da politika değişikliği beklenmemeli" diye konuştu.